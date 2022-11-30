Samsung Galaxy S23 Ultra может пропустить важное обновление

только мы Два месяца с момента запуска Galaxy S23И немного Характеристики уже просочились. Представлен дизайн для всех трех телефонов в сериале Дик Это также просочилось. Теперь самый дорогой телефон из этой группы, Galaxy S23 Ultra, перед выпуском получил сертификацию FCC.

Галакси С23 Ультра Через два дня получен сертификат FCC. Его получили Galaxy S23 и Galaxy S23+.. Телефон содержит Идентификатор FCC A3LSMS918B. Это международный вариант смартфона, и, похоже, в нем отсутствуют два важных обновления. Согласно сертификационным документам FCC, Galaxy S23 Ultra по-прежнему использует зарядку 25 Вт (EP-TA800) и имеет Wi-Fi 6E (802.11ax). Тем не менее, вы должны относиться к этой информации с осторожностью, поскольку она может не отражать полной картины.

Сертификация FCC Galaxy S23 Ultra может не раскрывать полной картины

Samsung Обычно он тестирует свои телефоны с одним и тем же зарядным устройством на 25 Вт, хотя устройства поддерживают более быстрые стандарты зарядки. Аналогично было с Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, поскольку они поддерживают зарядку мощностью до 45 Вт, но они В сертификате FCC зарядное устройство EP-TA800 указано только как 25 Вт.. Более того, ходят слухи, что серия Galaxy S23 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 станет одним из первых телефонов с поддержкой Wi-Fi 7 (802.11be). Поэтому более точная информация может быть раскрыта через сертификацию Wi-Fi Alliance.

Аккумулятор Galaxy S23 Ultra (EB-BS918ABY) внесен в базу данных FCC и был Несколько недель назад у него был аккумулятор на 5000 мАч.. Поэтому не стоит ожидать, что в смартфоне будет аккумулятор большей емкости, чем у Галакси С22 Ультра. Аккумулятор изготовлен Samsung SDI, подразделением по производству аккумуляторов Samsung. Сертификация также показывает, что Galaxy S23 Ultra совместим с S-Pen (EJ-PS918), в котором используется технология Wacom.

Ожидается, что Samsung представит несколько небольших улучшений с Galaxy S23 Ultra, в том числе самый быстрый в мире процессор Snapdragon 8 Gen 2, Самый большой считыватель отпечатков пальцев 3D Sonic Gen 2, улучшенная фронтальная камера с оптической стабилизацией изображения, более быстрые Bluetooth и Wi-Fi, а также более прочное защитное стекло для экрана и объективов камеры. Самая большая акция будет Задняя камера 200 МПхотя может Сделайте несколько потрясающих фотографий.