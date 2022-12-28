Samsung Galaxy S24 может получить улучшенную производительность масштабирования камеры

Пока мы все еще ждем Galaxy S23 станет официальнымСлухи о флагманском смартфоне Samsung 2024 года уже начали циркулировать. Как всегда, мы можем ожидать, что Samsung улучшит производительность камеры своих телефонов высокого класса, и то же самое верно и для Samsung. Галактика S24.

Телефоны Samsung уже предлагают лучшие в отрасли характеристики масштабирования камеры. Галакси С23 Ультра быть действующим чемпионом. Согласно Типстеру Ice UniverseСообщается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен улучшенным датчиком для телеобъектива и улучшенным механизмом масштабирования. Тем не менее, нет ясности в том, что на самом деле представляет собой новое решение для масштабирования.

LG Иннотек Недавно компания представила новый телеобъектив для камеры. Механизм обеспечивает непрерывный диапазон увеличения от 4x до 9x. Это означает, что вы можете снимать четкие изображения при всех уровнях увеличения, начиная с 4-кратного и заканчивая 9-кратным, подобно специальным цифровым камерам или цифровым зеркальным камерам. если Samsung Такая камера может принести зум на Галакси С24 УльтраЭто может быть невероятно.

Типстер считает, что основная камера Galaxy S24 Ultra может быть такой же, как и у его предшественника, или иметь лишь незначительное улучшение производительности. Какие новые функции вы ожидаете увидеть в Galaxy S24? Дайте нам знать в комментариях ниже.