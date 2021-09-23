Samsung Galaxy Watch 4 никогда не был дешевле

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Если вы планируете получить файл Samsung Galaxy Watch 4 – Раньше модели давали активное, а не классическое название – возможно, вы захотите проверить сегодняшнюю сделку на Amazon. В течение следующих 20 часов или около того веб-сайт будет продавать носимые устройства с беспроводным зарядным устройством с быстрой зарядкой, которое на 26 процентов дешевле первоначальной цены. Комплекты дешевле, чем одни часы, и да, в сделку входят как умные часы 40 мм, так и 44 мм в разных цветах, а также модели только с Bluetooth и LTE.

Купить Samsung Galaxy Watch 4 на Amazon – от 230 до 310 долларов

В Только bluetooth 40 мм Версия с беспроводным зарядным устройством обойдется вам в 230 долларов, что на 80 долларов меньше обычной цены. Между тем 44 мм сверстник Сейчас он продается по цене 260 долларов вместо обычной розничной цены в 340 долларов. Если вы хотите иметь возможность звонить, отправлять текстовые сообщения и транслировать на своих умных часах без телефона, вам потребуется версия LTE. В LTE 40 мм корпус В настоящее время он оценивается в 280 долларов, что на 80 долларов меньше его обычной розничной цены, в то время как LTE 44 мм корпус Также указан на 80 долларов меньше за 310 долларов вместо 390 долларов.

в нашем районе Обзор Samsung Galaxy Watch 4Мы сказали, что оборудование по-прежнему остается лучшими умными часами. Это первые модели с новой «поддерживаемой Samsung Wear OS», которая позволяет загружать приложения из Play Store прямо на запястье. В то время как у Classic есть вращающийся безель, а у других – нет, в обеих версиях есть обновленные биометрические датчики, сканер состава тела и улучшенное отслеживание сна. Часы также оснащены средствами управления жестами, которые позволяют отвечать или отклонять вызовы, взмахнув запястьем или подняв руку.

Samsung только что выпустила гораздо более высокую цену Том Браун Издание Galaxy Watch 4 Classic. Но если вы не хотите платить 799 долларов за умные часы, отправляйтесь на Amazon, где вы сможете купить их с ограниченным сроком действия.

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