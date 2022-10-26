Samsung Galaxy Z Fold 4 получает второе бета-обновление One UI 5.0

прошлая неделя, Samsung выпустила бета-версию One UI 5.0 для Galaxy Z Flip 4 и Галактика Z Сложите 4. Теперь компания выпустила второе бета-обновление One UI 5.0 для Galaxy Z Fold 4 в Индии. Новое программное обеспечение содержит множество исправлений ошибок и улучшений производительности.

Одно секундное бета-обновление пользовательского интерфейса 5.0 на основе Андроид 13Для Galaxy Z Fold 4 выходит версия прошивки ZVJFОн имеет размер загрузки 717,11 МБ. приходит с Обновление системы безопасности за ноябрь 2022 г.Первый в своем роде для любого смартфона в мире. Новое обновление исправляет Безопасный Wi-Fi Ошибка иногда выскакивала после перезагрузки телефона. Это также исправляет исчезновение значка дома и панели навигации.

Новая программа также подходит Процедура Биксби, который иногда не включается. Когда пользователи меняли макет экрана и масштабирование, у недавно использованных приложений на панели задач возникали проблемы. Более того, при открытии телефона в ландшафтном режиме на экране появлялась черная область. Samsung Эти проблемы были устранены.

С первой бета-версией Один пользовательский интерфейс 5.0Функция автоматического кадрирования в приложении камеры не работала в ландшафтном режиме. Это было исправлено вторым бета-обновлением One UI 5.0. Значки приложений также отображались медленнее при открытии экрана Galaxy Z Fold 4. Samsung решила эту проблему вместе с несколькими другими незначительными ошибками.

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