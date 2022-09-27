Samsung Galaxy Z Fold 4 получает еще одного складного конкурента с высокими характеристиками от Vivo

Самсунг это На данный момент крупнейший бренд складных смартфонов в миреИ не похоже, что другие бренды смогут приблизиться к южнокорейской компании в ближайшие несколько лет по объему продаж. Тем не менее, многие производители Android-устройств делают все возможное. Запуск складных телефонов с лучшими характеристиками и конкурентоспособными ценами. Последний смартфон, конкурирующий с Galaxy Z Fold 4, Виво Х Складной +который является незначительным обновлением Vivo X Fold, выпущенного ранее в этом году.

Аппаратное обеспечение Vivo X Fold+ лучше, чем у Galaxy Z Fold 4.

Новый складной телефон виво Это быстрее и стабильнее Процессор Snapdragon 8+ 1-го поколенияИ ультразвуковые считыватели отпечатков пальцев, аккумулятор большей емкости и более быстрая зарядка. Он имеет 6,53-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Складной внутренний экран имеет диагональ 8,03 дюйма и оснащен панелью LTPO (1–120 Гц) и HDR10+. Он имеет две 16-мегапиксельные селфи-камеры, одну на защитном экране, а другую на складном внутреннем экране. Он даже оснащен ультратонким стеклом (производства Schott) на складном экране.

На задней панели Vivo X Fold+ есть 50MP (ИЗОСЕЛЛ GN1 1/1,57 дюйма) основная камера, похожая на Галактика Z Сложите 4. Тем не менее, он имеет Ultra HD (48 МП 1/2 дюйма) и две телеобъективы (12 МП с 2-кратным зумом и 8 МП с 5-кратным зумом перископа) вместо одной на Galaxy Z Fold 4. Хотя он может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду с основной камеры. , 2-кратные телеобъективы и камеры Ultra HD, она ограничена записью видео 1080p на селфи-камеры и 5-кратные телеобъективы.

Vivo X Fold+ работает под управлением OriginOS Ocean под управлением Android 12. Он имеет стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, порт USB 3.2 Type-C и аккумулятор емкостью 4730 мАч. Это на 330 мАч больше, чем батарея Galaxy Z Fold 4 емкостью 4400 мАч. Он также заряжается быстрее (80 Вт) и может быть полностью заряжен за 35 минут. Он также заряжается быстрее (50 Вт) с помощью беспроводного зарядного устройства. Он она

Но все это ничего не значит, если Vivo не сможет запустить свой складной телефон за пределами Китая.

В целом, Vivo X Fold+ имеет больший экран, лучшее аппаратное обеспечение камеры, лучшую настройку сканера отпечатков пальцев, большую батарею и более быструю зарядку. И все это стоит 9 999 юаней (1415 долларов), что на 200 долларов дешевле, чем Galaxy Z Fold 4. Однако телефон не будет выпущен за пределами Китая, и у него нет официального рейтинга IP для водонепроницаемости. . Программное обеспечение тоже, скорее всего, не будет таким хорошим. Samsung Один пользовательский интерфейс 4.1.1что зависит от Android 12 для.