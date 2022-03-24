SAP прекращает деятельность в России и дальше, прекращая облачные сервисы

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ФРАНКФУРТ (Рейтер) — Немецкий гигант программного обеспечения для бизнеса SAP (SAPG.DE) заявил в четверг, что закрывает свои облачные операции в России, еще больше отступая от страны после прекращения продаж в России в начале этого месяца.
«Продолжающаяся неспровоцированная российская война — это душераздирающее проявление жестокости и нарушение фундаментального принципа свободы, который мы разделяем с Украиной», — говорится на сайте компании.
Он добавил, что этот шаг не помешает всем клиентам в России использовать его продукты, потому что некоторые организации используют установленное программное обеспечение, которое они могут обслуживать самостоятельно.
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Выход знаменует собой смену направления, поскольку на прошлой неделе генеральный директор Кристиан Кляйн защищал в газетном интервью решение SAP продолжать предоставлять услуги некоторым отраслям в России, таким как энергетика, здравоохранение и торговля, на которые санкции не повлияли напрямую.
Этот шаг последовал за призывом из Украины в начале этого месяца к гигантам облачных вычислений и программного обеспечения, включая Microsoft (MSFT.O) и SAP, отрезать Россию, чтобы остановить вторжение в Москву.
Аналитик IDC Филип Картер сказал, что российские компании в значительной степени неохотно полностью полагаются на облачные сервисы для своих ИТ, что может ограничить удар от перехода SAP. Подробнее
В четверг SAP добавила, что предоставляет свои технологии многонациональным организациям по оказанию гуманитарной помощи в Украине.
Между тем, немецкая телекоммуникационная группа Deutsche Telekom (DTEGn.DE) заявила в Twitter, что закрывает свою деятельность в России, которая в основном сводится к центру разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге, срок действия которого уже истек.
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(Отчет Людвига Бергера и Надин Шамрочик)
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