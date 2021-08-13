Sea Power: почему мы убираем слово «британец» из своего имени | Музыка

Тего неделя Наша группа объявила Мы как раз меняли название с British Sea Power на Sea Power. Объявление быстро стало популярным в Твиттере и вызвало больше освещения в новостях, чем мы когда-либо могли себе представить – от The Guardian и NME до Express и Telegraph. Запросы на телеинтервью поступали от GB News, Russia Today, Channel 5 и Good Morning Britain, и мы им отказали. Наша аудитория нашла широкую поддержку, наряду с некоторым разочарованием и небольшой критикой со стороны общественности в социальных сетях. Освещение нас удивило, поскольку мы являемся скромно успешной рок-группой, хотя и периодически входившей в десятку лучших и номинировавшихся на Меркьюри, а также получившую премию BAFTA в 2020 году за саундтрек к самой продаваемой компьютерной игре Disco Elysium.

Мы не просто изменили это имя. Мы думали об этом годами. Конечно, изначально мы выбрали это название примерно в 2000 году, потому что оно нам понравилось. Другие тоже сделали то же самое. Нападающий «Локоть» Джей Гарви сказал: «У британского флота не только лучшее имя в истории, но и фантастика». Но это название возникло из-за довольно сложного мышления. Как мы объяснили в заявлении на нашем веб-сайте: «За этим стояли по крайней мере две точки зрения. В буквальном смысле была морская мощь – основная сила Мирового океана. Кроме того, это была историческая идея британского военно-морского флота. power ‘- Британия, управляющая волнами. Военно-морская мощь, которая позволила Великобритании управлять миром. Когда мы придумали первоначальное название группы, Британия больше не правила морями. Название было задумано с каким-то глупым юмором ».

Если бы нас называли Британским мотоциклетным клубом, мы бы не изменили свое название.

Оглядываясь назад, можно сказать, что наше первоначальное название означало что-то в духе реальных ситуаций 1950-х годов – возвращение логотипа к самому себе, стремление придать ему новое значение. В последнее время мы больше думаем о названии в связи с датой. Идея британской военно-морской мощи почти синонимична Британской империи – многие нации подчиняются одной нации. Однако очевидно, что британская военно-морская мощь также могла быть на правильной стороне истории. Без этого нацистская оккупация этих островов была бы гораздо более вероятной. В своем заявлении мы подчеркнули, что нам ни в коей мере не стыдно быть британцами: «Удаление слова« британский »означает отсутствие отвращения к Британским островам. Нам всем очень повезло, что мы выросли на этих островах. Мы любим эти земли “. Фактически, сейчас группа живет по всей Великобритании – от побережья Сассекса до Внутренних Гебридских островов.

Если бы нас называли Британским мотоклубом, мы бы не меняли название. Это была комбинация «британцев» и «силы», которая больше не работала с нами. Мы представили молодого человека на европейском фестивале в 21 веке, который смотрит программу и видит в названии группы слово «венгерский» или «русский» рядом с «силой». Это, вероятно, направит ваше сознание в определенном направлении – весьма вероятно, к изоляционистскому национализму и антагонизму, которые недавно охватили весь мир. Мы всегда хотели быть глобальной группой – как было заявлено в нашем треке Waving Flags, идеальной панъевропейской песне.

Мы никоим образом не отрицаем свое прошлое – мы по-прежнему гордимся программой британских военно-морских сил. Мы по-прежнему гордимся саундтреком к фильму 2012 года «От моря до суши за ее пределами», расширенному аудиовизуальному любовному письму этой морской нации. Но просто стать военно-морской державой – значит начать все сначала. Теперь, возможно, мы сможем просто соединиться с этой основной силой моря, чем-то, что выглядит все более крутым и пугающим. Мы уже затрагивали вопросы изменения климата и зеленой энергии в прошлом. Наша песня 2005 года Larsen B представляет собой песню о любви к разрушающемуся антарктическому шельфу, в которой говорится о глобальном потеплении. В 2011 году мы играли на лодке по Темзе вместе с зданиями парламента, чтобы помочь экологической группе, лоббирующей энергию, генерируемую волнами, – давление, т. Е. Военно-морские силы.

Некоторые из наших поклонников опечалены нашей модификацией имени Мехбуб. Надо сказать, наши фанаты потрясающие – многие из них смотрели группу более ста раз; Многие из них посетили более 400 концертов. Надеюсь, мы сможем облегчить здесь любое горе, оставаясь в группе, в которую они вложили свое время и деньги. Мы уверены в этом – мы думаем, что наш новый альбом хорош. Он называется «Все было навсегда», и его релиз запланирован на февраль следующего года. Названия треков включают Green Goddess и Lakeland Echo. Последнее основано на тех временах, когда два певца, братья Гамильтон и Джин, покидали Cumbrian Council дома в бумажном туре, чтобы передать заглавную газету. Нам очень нравятся места, в которых мы выросли. Мы действительно любим Британские острова – их физическую красоту, наше разнообразие, наших людей, нашу культуру и огромную часть нашей истории. Но теперь мы всего лишь флот – созерцание великолепных волн – времяпрепровождение, которое эта островная нация понимает лучше всего.