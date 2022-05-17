Sega выпускает новые скриншоты Sonic Origins, которая выйдет на Switch в июне

Соник Истоки На Nintendo Switch в следующем месяце, и если вам интересно увидеть больше кадров нового набора Blue Blur 4-в-1, вы попали по адресу.

Sega поделилась новыми кадрами из игры во время онлайн-трансляции Rulicon в Южной Корее в минувшие выходные. Он показывает игровое меню и юбилейный режим, а также дает фанатам возможность взглянуть на игровой процесс, вы также можете увидеть больше возможностей Наклза, Тейлза и Супер Соника.

Фанатский и новостной сайт хвостовой канал Он также поделился некоторыми дополнительными подробностями (через социальные сети), отметив, что для Super Shapes есть специальная кнопка, «новый режим Blue Sphere» и что действие Drop Dash является эксклюзивным для режима Anniversary игры.

Если вы хотите узнать больше об этом предстоящем выпуске, обязательно ознакомьтесь с нашей галереей:

И если вам интересно, в настоящее время нет «планов» выпуска физической версии, но Sega была уведомлена о запросе. Пока вам нужно использовать только расширение Цифровая копия через Switch eShop (или другие цифровые платформы) Если вы хотите сыграть в эту коллекцию, когда она появится 23 июня.

Sonic Origins будет включать в себя файлы Еж СоникИ Ежик Соник 2И Соник 3 и суставыИ аудио компакт-диск. Для вернувшихся фанатов будет всевозможный дополнительный контент и даже некоторые дополнительные вкусности. Что вы думаете о последних кадрах? Вы попробуете это на релизе? Оставьте комментарий ниже.