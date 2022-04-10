Sega говорит, что будущее игр включает в себя NFTS и прямую трансляцию

снимок экрана : Сега / Парамаунт / Котаку

звук, Как и некоторые другие отличные видео Издатели игрSega также заинтересована в добавлении NFT в будущие игры, как выяснилось в интервью с несколькими руководителями и продюсерами. В том же интервью Sega больше рассказала о своих проектах «Суперигра», подчеркнув, что они будут больше, чем просто игра, и что некоторые из них могут включать в себя потоковое вещание и облачные игры.

Интервью было опубликовано в прошлом месяце. На сайте карьеры и карьеры Sega, но Недавно просмотренные и переведенные ВГК. В интервью несколько продюсеров и руководителей Sega поделились более подробной информацией об инициативе SuperGame. которые компания загадочным образом раскрыла впервые в конце прошлого годас. Похоже, что NFT могут быть вовлечены.

По словам исполнительного вице-президента Sega Сюдзи Утсуми, Super Game относится к более чем одной игре и станет своего рода знаменем, под которым будут разрабатываться некоторые будущие выпуски. По словам Утсуми, «SuperGames» будут «названиями AAA, превосходящими всесторонний набор технологий SEGA», и станут частью более крупного пятилетнего плана.

По словам Утсуми, «многие игры» разрабатываются в рамках «структуры» этой суперигры, хотя каждая игра может сильно отличаться от другой. Он пояснил, что все они будут «интерактивными играми, выходящими за традиционные рамки игр». Руководители Sega указали на рост числа трансляций и людей, наблюдающих за тем, как люди играют в игры на Twitch, как на примеры того, как игры изменились за последние годы.

«Я думаю, что в отношениях между людьми, которые играют и смотрят матчи, есть большой потенциал», — добавил Утсуми. «Мы рассматриваем возможность создания новых развлечений в рамках этих возможностей».

картина : Сега

И да, кажется, что какие-то из этих «суперигр» могут появиться NFTКак объяснил продюсер Sega Масаёси Кикути во время части интервью.

«У игр есть история расширения благодаря контакту между различными культурами и технологиями», — сказал Кикучи. «Например, социальные сети и просмотр видеоигр — недавние примеры.

«Это естественное продолжение будущего игр, которое будет распространяться на новые области, такие как облачные игры и NFT. Мы также разрабатываем SuperGame с точки зрения того, как разные игры связаны друг с другом».

Опять же, у нас есть еще один пример компании, о которой вы говорите. NFT В расплывчатых фразах, которые составляют не более чем «Вау, это может быть здорово» или «Кто знает !? Однажды …».

Котаку Я связался с Sega по поводу комментариев по поводу NFT и облачных игр.

Многие считают технологию NFT/блокчейн гигантской аферой, наполненной кандидатами на мошенничество и исполнителями, стремящимися быстро заработать, прежде чем пузырь лопнет.. Существуют также проблемы с тем, как технология блокчейна может привести к большему количеству электронных отходов, а также ускорить глобальное потепление, растратить электроэнергию и затруднить людям поиск и покупку определенных частей компьютера, таких как графические процессоры (GPU).

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Мы уже видели примеры компаний, как Юбисофтпопробуй, а потом быстро Им не удалось интегрировать NFT в свои текущие игры.. Точно так же, даже так называемые истории успеха имеют свойство заканчиваться. Огромные потери и досадные ошибки.

Недавний пример: Хакер исчерпал более 600 миллионов Акси Бесконечность из-за нарушения безопасности. Однако, поскольку есть деньги, которые нужно сделать, биг игровые компании будут продолжать двигаться впередИ Даже обвиняя своих поклонников За то, что не получил NFT, Продолжая игнорировать всю критику и негативную реакцию Басим Сделать несколько быстрых долларов. Бедный Соник, ты заслуживаешь большего.

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