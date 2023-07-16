SEGA готовит больше перезагрузки и ремейка Sonic the Hedgehog для PS5 и PS4

SEGA хочет перенести «римейки и перезагрузки» старых игр Sonic the Hedgehog на современные консоли, такие как PS5 и PS4. Президент Юкио Сугино подтвердил эту новость в интервью Фамицукак отслеживается Двойные Шокеры — но он настаивал, что его стратегия также не помешает ему исследовать новые оригинальные идеи.

«Конечно, нам нужно делать что-то новое», — признал он. Мы будем развиваться, выбирая, какой из них подходит на данный момент для каждого IP, например, «Это лучший способ сделать этот IP». [like Sonic Superstars]Мы думаем о перезапусках и ремейках».

Справедливости ради следует отметить, что SEGA уже вернула ряд классических игр из серии сайдскроллеров благодаря недавно обновленной коллекции Sonic Origins, которая теперь также включает в себя несколько игр Game Gear. Лично у нас остались приятные воспоминания об эпохе Dreamcast, поэтому мы бы хотели, чтобы Sonic Adventure снова посетили — даже если это просто HD-порты.

Есть ли какая-то конкретная игра Sonic the Hedgehog, которую вы хотели бы видеть переработанной для современных консолей? А как насчет более широкого каталога SEGA: хотите возродить таких, как Jet Set Radio и Crazy Taxi? Самба де Амиго Долгожданное возвращение игры на Nintendo Switch состоится в этом году, так что пока что от издателя все кажется возможным.