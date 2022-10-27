Sega подтвердила смерть Риеко Кодамы после похвал фанатов

Риеко Кодама, ведущий разработчик классических игр Sega, включая Phantasy Star и Skies of Arcadia, скончался. Ей было 59 лет.

Слухи начались после того, как мемориальное сообщение Кодаме было замечено в титрах Mega Drive Mini 2 . На вопрос, действительно ли сообщение предназначалось для упоминания смерти Кодамы, продюсер Sega Йосуке Оскунари сказал, что она мертва.

Наконец, в заслугах сотрудников есть памятное письмо Рикко Кодаме. Она начинала как художник в таких играх, как Alex Kidd In Miracle World, Phantasy Star и Sonic The Hedgehog, а также была продюсером игр Skies Of Arcadia, 7th Dragon и совсем недавно игр Switch Sega Ages. pic.twitter.com/v6xk8oUNYO — Ник Торп (@HKT3030) 26 октября 2022 г.

«Как вы это понимаете», — написал Оконари. «Мы ее уважали».

Позже Sega подтвердила, что Кодама скончалась в мае, но не смогла поделиться другими подробностями из-за уважения к частной жизни своей семьи.

Пионер игровой индустрии

Известная как Феникс Рие в своих ранних работах, Кодама прославилась в игровой индустрии в середине 1980-х, работая графическим дизайнером, а затем продюсером и режиссером. Среди ее работ Sonic the Hedgehog 2 и Skies of Arcadia, но она наиболее известна своей работой в качестве одного из пионеров серии Phantasy Star, выступая в качестве директора Phantasy Star IV.

Несмотря на то, что Кодама хвалили как пионера в индустрии, где доминируют мужчины, было известно, что она ненавидит быть в центре внимания, отдавая должное остальной части своей команды, когда она была удостоена награды «Пионер» на церемонии вручения наград Game Developers Choice Awards.

как вы это понимаете. Мы уважали это. — Ёсукэ Окунари / 奥 (окунари) 27 октября 2022 г.

«Я не уверен, связано ли это с культурой Sega или с чем-то еще, но я никогда не чувствовал себя в невыгодном положении только потому, что я женщина. Я работаю над различными вещами, связанными с разработкой игр, уже более 30 лет. уже много лет и с тех пор, как я присоединился к Sega, меня не лечили. Никакое лечение не отличается от лечения мужчин», — сказал Кодама. в интервью.

В другом интервьюОна сказала, что не считает необычным для женщин играть в игры, отметив, что девочки часто тяготеют к ролевым играм. Одна из ее самых заметных работ, Phantasy Star, выделялась тем, что это была одна из очень немногих игр с главным героем.

«Поскольку я сама женщина, когда я делаю игры, я стараюсь не делать их просто вымышленными персонажами мужского пола, потому что людей нужно спасать. Мне нравится создавать женские персонажи, которые могут быть близки людям обоих полов. увидеть больше, — сказал тогда Кодама, — о волевых женщинах в играх, ориентированных на женскую аудиторию».

Кодама оставался активным в игровой индустрии до 2010 года и продолжал работать над играми, включая 7 Dragon и Sega Ages. Она оставила после себя наследие как одна из самых важных женщин-разработчиков в истории игр, и ее 35-летняя карьера в индустрии вдохновляла многих женщин.

Миниатюра: Конференция разработчиков игр

Кэт Бэйли — старший редактор новостей IGN, а также соведущая голосового чата Nintendo. У вас есть совет? Отправьте ей прямое сообщение на the_katbot.