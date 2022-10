Sega подтвердила смерть Риеко Кодамы после похвал фанатов

Риеко Кодама, ведущий разработчик классических игр Sega, включая Phantasy Star и Skies of Arcadia, скончался. Ей было 59 лет.

Слухи начались после того, как мемориальное сообщение Кодаме было замечено в титрах Mega Drive Mini 2 . На вопрос, действительно ли сообщение предназначалось для упоминания смерти Кодамы, продюсер Sega Йосуке Оскунари сказал, что она мертва.

Наконец, в заслугах сотрудников есть памятное письмо Рикко Кодаме. Она начинала как художник в таких играх, как Alex Kidd In Miracle World, Phantasy Star и Sonic The Hedgehog, а также была продюсером игр Skies Of Arcadia, 7th Dragon и совсем недавно игр Switch Sega Ages. pic.twitter.com/v6xk8oUNYO

