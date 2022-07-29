Sega, пожалуйста, выпустите спин-оффы Yakuza Kenzan на английском языке

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в 2022 году якудза Это очень большой сериал на Западе. Как мы видели вчера Восемь матчей Прибыл на PlayStation Plus. Но так было не всегда! между выпуском Якудза 2 И 3 Вещи искали Невероятно Подозрительно относился к англоговорящим, и по этому поводу были реальные опасения Якудза 3 Она плохо продавалась, это будет последняя игра франшизы, которую мы когда-либо увидим здесь.

Я знаю, это звучит глупо, учитывая количество и важность якудза Игры в наши дни, но это правда! Люди были очень обеспокоены этим, на самом деле, Что каждое небольшое изменение, сделанное Sega Якудза 3 английская версия Показан в аду и обратно, и фанаты опасаются, что любая мелочь, которая может повредить продажам, будет означать конец сериала на Западе.

Конечно, весь этот страх был не напрасным.Якудза 3 Ладно, остальное уже история— Но весь этот страх перед низкими продажами помогает проложить путь для другой причины примерно в то же время. якудза Игра была выпущена в Японии (позже последовало продолжение), и до сих пор мы не можем играть в нее на английском языке. И пришло время перемен.

В 2008 году была выпущена Sega. Рю га Готоку Кензан! Для PS3, который, я думаю, лучше описать как файл якудза особый праздник. Он был установлен в Киото в 1605 году и был якудза Действие игры перенесено в прошлое, и игроки все еще контролируют Казуму Кирю, которого теперь зовут только Казуманосукэ Кирю, и вместо того, чтобы быть гангстером, он отставной фехтовальщик, который теперь работает телохранителем.

Затем в 2014 году была выпущена Sega. Рю га Готоку Ишин! Для PS4, которая сделала то же самое — теперь только в конце сёгуната в середине 1800-х годов — и представила больше камео из основной серии с появлением таких фаворитов, как Мадзима и Дайго.

Хотя он был установлен в разные периоды времени и с большим историческим уклоном, он все еще стоял якудза Игры насквозь. Посмотрите японский трейлер Ишин И вы увидите, что я имею в виду:

Якудза Ишин — трейлер для PlayStation 4

Ишин Даже если вы поклонник караоке-сцен в основных играх, у них есть свой исторический оттенок:

Рю Га Готоку Ишин! — поет Окита

Это выглядит великолепно! Я очень хочу в них поиграть!

У Sega и разработчиков Ryu Ga Gotoku Studio всегда было несколько причин держать эти игры в Японии. Первым был понятный страх, если никто не купит основной якудза Игры, так зачем возиться с этими подэлементами? Поскольку это постепенно сокращалось из-за растущей популярности сериала на Западе, все еще есть опасения, что большая часть игровой атмосферы будет потеряна для западной аудитории, которая не будет знать о нюансах того периода времени. (Он говорит здесь, что кто-то другой якудза Спинофф, тяжелая пушка мертвые душиИ Я был Из-за англоязычной версии, которая многое говорит о восприятии Sega западного рынка).

Теперь к ним присоединились (или заменили) технические проблемы, Как мы уже рассказывали в прошлом году, когда директор Дайсуке Сато сказал:

Лично я хотел бы, чтобы эти игры были локализованы и понравились нашим западным поклонникам. Мы отдавали приоритет восстановлению нашей земли в сериале на западе Якудза 0Итак, прошло время, а идеального времени для выпуска этих игр не было. На мой взгляд, экшн — один из лучших в сериале, поэтому я хотел бы перевести их, если у нас будет такая возможность. Тем не менее, игре также около 7 лет, поэтому нам может потребоваться дополнительная работа по ее переработке, а не простой порт, поэтому решение немного сложнее.

Несмотря на потенциал, заложенный в этих заявлениях, и тот факт, что разработчики сказали Они работают над играми вне рамок якудза И Правило серииС тех пор мы не слышали приседаний на проспекте. Но даже если это потребует некоторой работы — и в случае Рю га Готоку Кензан!немного Гранд Работа — улучшить скорость игр на современных устройствах в соответствии с современными ожиданиями, сейчас самое время выжать это из расходов.

якудза киоами Игры — ремейки первых двух частей серии — преуспелиИ это были две игры, которые уже были доступны на Западе! Эти всплывающие результаты будут начинаться с нуля, не говоря уже о привлекательности за пределами списка. якудза Фанатская база для потенциально более широкой аудитории, которая создала, например, Призрак Цусимы.

Во всяком случае, я не здесь спрос эти игры. Мы все смогли прожить без них последние 15 лет и, вероятно, сможем прожить еще 15 лет, если внешний мир позволит. Я здесь, чтобы подбодрить Sega, чтобы напомнить тебе, эй, мы любим якудза Игры, но, может быть, однажды мы сможем полюбить их Другая якудза Игры с мечами тоже.