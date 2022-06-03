отслеживание Сега Генезис Мини В 2019 году у Sega есть следующая мини-ретро-консоль — Сега Драйв Мини 2. (В Северной Америке оригинальная консоль будет известна под другим названием — Sega Genesis 2.) Компания анонсировала новую консоль во время Прямой эфир на японском языке И зашевелившись рекламой — С неаккуратно украшенным тортом — прошлая неделя.

Выход Sega Drive Mini 2 в Японии намечен на 27 октября, но дата выхода в Северной Америке еще не объявлена. Sega Genesis Mini выпущена по всему миру В то же время в 2019 году мини-консоль в стиле ретро будет стоить 9 980 иен, или примерно 75 долларов. Это соответствует Sega Genesis Mini, которая продавалась по цене 79,99 долларов. Ожидается, что Sega Drive Mini 2 будет поставляться с 50 играми, охватывающими наборы Mega Drive и Mega CD, в том числе соник ёж компакт-дискИ Виртуальная гонкаИ занятая почта.

Sega также объявила о добавлении компакт-диска Sega для мини-консоли, который будет воспроизводить ее классический вид, с мини-проигрывателем компакт-дисков, размещенным рядом с мини-консолью. Это так мило, кажется, что в комплекте идет миниатюрный имитационный картридж Виртуальная гонка и эмуляция мини компакт-диска для соник ёж компакт-диск. Добавление Sega CD mini стоит дополнительно 4500 иен, или около 35 долларов. Надстройка ничего не делает и не добавляет никаких дополнительных возможностей, Согласно списку Sega на ее веб-сайте — Это просто для классического вида.