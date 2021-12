Shadow Of Mordor создает Чудо-женщину, используя систему Nemesis

Честно говоря, Чудо-женщина меня не интересует. Объявление Warner Bros. об открытом мире игры Wonder Woman на The Game Awards поначалу ничего для меня не значило. Я заинтересовался, когда увидел, что он был сделан Monolith, студией, создавшей серии FEAR и Middle-Earth: Shadow Of Mordor. Потом я увидел, ОН ПОДОЖДИТЕ, она использует это потрясающее Запатентованный Вражеская система, которая разносит персонажей и историю на врагов? Я в деле. полностью. Пойдем.

Да, ничего ценного в этом трейлере.

Что касается того, что это такое, Warner Bros. заявляет: «Однопользовательская игра с открытым миром предложит оригинальный сюжет, действие которого происходит во вселенной DC, и позволит игрокам стать Дианой из Темискиры в битве за объединение ее семьи Амазонки и людей из в современном мире. Игроки прочно связываются как с врагами, так и с союзниками, постепенно превращаясь из героического бойца в проверенного лидера ».

Система врагов, которая меня интересует. В играх Средиземья от Monolith Немезида превращает маленьких боссов в динамичных персонажей, которые могут вызывать страх и ненависть, когда вы сражаетесь на время. И пока я был занят убийствами, они занимались своими делами, боролись и поднимались в ряды лидеров орков.

«Это игра, которая действительно заставляет меня чувствовать себя персонажем в мире, который не был создан как группа для моего выступления», Адам написал О Shadow Of War в 2017 году. «У орков достаточно личности, текст достаточно остроумный, и я верю в них как в независимые сущности».

Это действительно придает серию особый характер и очарование, которых ему не хватает. Вот почему я удивлен, обнаружив, что меня так интересует Чудо-женщина. Любопытно посмотреть, как они применит это и к союзникам.

Пока нет информации о дате выпуска или платформах, которые могут указывать на то, что «Чудо-женщина» — честный путь. У нее еще даже нет веб-сайта.

Мы не ложимся спать допоздна, чтобы освещать новости компьютерных игр из сегодняшней маркетинговой феерии: наш хит Игровые призы Отметьте все.