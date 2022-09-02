Shadow Of The Tomb Raider (и многое другое) теперь доступно на ПК

Тень расхитительницы гробниц Скриншот : Эйдос Монреаль

Удостоверьтесь, что на следующий закат будет больше бесплатных игр от Epic. На этот раз вы можете получить приличный Тень расхитительницы гробницбывший эксклюзивный сиквел для Stadia, а также кое-что из бесплатной игры Dodgeball от EA. Нокаут Сити Для низкой, низкой цены это абсолютно ничего.

Выпущенный еще в 2018 году, Тень расхитительницы гробниц Это была третья запись в перезагрузке Расхититель гробниц Сериал, который переориентировал франшизу на выживание и скрытность. В отличие от первых двух игр, Расхититель гробниц И Восстание расхитительницы гробницИ Оттенок Он был разработан Eidos Montreal вместо Crystal Dynamics. Действие происходит примерно через год после событий Восстание расхитительницы гробниц, Тень Вы видите, как Лара Крофт отправляется в Южную Америку, чтобы попытаться остановить апокалипсис, который она как бы начала. Извините меня!

Хотя она не получила такого одобрения критиков, как первые две игры из серии перезагрузки, мне все же было очень весело с Shadow of the Game. Расхититель гробниц И его различные гробницы, полные загадок. Он также связывает историю первых двух игр и кажется, по крайней мере, на данный момент, концом так называемой «трилогии о выживании». И теперь вы можете получить его бесплатно — по действительно хорошей цене — в магазине Epic Games. У вас есть время до 8 сентября, чтобы успеть Тень расхитительницы гробниц.

Приятный бонус: эта версия Тень расхитительницы гробниц Он содержит все DLC, которые были выпущены для игры. На самом деле было многотак это мило.

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Также доступно бесплатно Под водой: скрытые глубиныИ Первоначально выпущенный в 2020 году исключительно для Stadia, когда Google фактически тратила деньги на осажденная служба вещания. Это приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит в будущем после того, как мир будет полностью затоплен, и вам придется исследовать остальную часть суши на лодках. скрытые глубины Это продолжение 2015 года погруженныйигра, которая мне в то время не особо нравилась, но у нее есть свои поклонники.

Наконец, за всю твою любовь к дриблингу Нокаут Сити Поклонники — да, все двенадцать из вас — Epic сотрудничает с EA и предлагает что-то под названием «Armazillo Bundle». Я не знаю, что это значит, но эй, это бесплатно!

Все эти подарки и бесплатные подарки Доступно в программе запуска Epic Games для ПК до 8 сентября.