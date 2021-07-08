Shamrock Rovers заявляют, что российские хакеры сорвали трансляцию Лиги чемпионов из Братиславы

Shamrock Rovers заявил, что российские пираты нарушили трансляцию матча отборочного турнира Лиги чемпионов против “Слована Братиславы” в среду вечером.

Сторонникам чемпионов Премьер-лиги, которые заплатили за потоковую передачу, предлагается полная оплата после того, как запись стала недоступна для ряда подписчиков.

Хоббс проиграл первый матч со счетом 2: 0, хотя голкипер Алан Манос сохранил свои надежды, реализовав пенальти в компенсированное время только во втором тайме.

Ответный матч состоится в следующий вторник.

В заявлении клуба говорилось: «Незадолго до начала отборочных матчей Лиги чемпионов УЕФА против СК« Слован Братислава »вчера вечером наш сайт подвергся атаке отказа в обслуживании (DOS), в результате которой был заблокирован доступ к сайту и прямой трансляции игра.

«Атака, исходящая от IP-адресов в России и США, началась в 17.25 и заблокировала новые подключения к трансляции. Никто из тех, кто уже вошел в систему и подключился, не пострадал.

«Быстрые и решительные действия Марка Линча и Билла Глисона определили целевую часть веб-сайта, что позволило нам остановить атаку и вернуть веб-сайт в оперативный режим.

«Параллельно с этим наш партнер по трансляции, InPlayer, быстро отреагировал и перенес хостинг прямой трансляции на одну из своих платформ. К 17.59 трансляция была возобновлена ​​и транслировалась всем пользователям.

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“Хотя реакция InPlayer и волонтеров клуба на эту внешнюю атаку была образцовой, мы осознаем и сожалеем о серьезных сбоях, причиненных фанатам, купившим трансляцию. Таким образом, мы вернем всю доступную сумму любому желающему стороннику чтобы воспользоваться этим “.

Запросы на возврат средств должны быть отправлены на [email protected] до полуночи пятницы 9. Десятый Июль 2021 г.

Любой подписчик трансляции также может посмотреть полную запись матча по предоставленной ссылке, которая продлена до полуночи пятницы.