Shell подписала с «Газпромом» документы о продаже своей доли в проекте «Салем»

Отчет компании показал, что британская многонациональная нефтегазовая компания Shell подписала документы о сделке с «Газпром нефтью», дочерней компанией российского энергетического гиганта «Газпром», о продаже 50% акций Salym Petroleum Development и теперь ожидает одобрения со стороны России. Четверг

МОСКВА (Urdu Point News/Sputnik – 02 февраля 2023 г.) Британская многонациональная нефтегазовая компания Shell подписала документы о сделке с «Газпром нефтью», дочерней компанией российского энергетического гиганта «Газпром», о продаже 50% акций Salem Petroleum Development и в настоящее время ожидает утверждения в России, говорится в отчете, опубликованном компанией в четверг.

«22 декабря 2022 года Shell подписала документы о сделке с ГПН («Газпром нефть») по продаже принадлежащей ей 50% доли в ООО «Салым Петролеум Девелопмент». Ее завершение подлежит ряду согласований в Российской Федерации», — говорится в сообщении. .

«Салым Петролеум Девелопмент» — совместное предприятие компаний «Шелл» и «Газпром нефть», основанное в 1996 году, целью которого является разработка Салымских месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе Западной Сибири в России.

В феврале 2022 года Shell объявила о своем намерении выйти из совместных предприятий с российским энергетическим гигантом «Газпром», его нефтедобывающей дочерней компанией «Газпром нефть» и другими связанными организациями из-за военной операции Москвы на Украине. По решению Shell в августе 2022 года Арбитражный суд Москвы по иску «Газпром нефти» передал «Салым Петролеум Девелопмент» из-под юрисдикции Нидерландов в российский суд.

При этом суд приостановил ряд прав Shell в новом СП, в частности право распоряжаться своей долей до конца 2023 года. В конце 2022 года суд разрешил Shell продать ей 50 компаний . процент, чтобы «Газпром нефть» могла его купить.