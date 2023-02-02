Shell по-прежнему принимает партии СПГ из России по контракту с «Новатэком»

ЛОНДОН, 2 февр. (Рейтер) — «Шелл» (РАКУШКА) Он по-прежнему получает грузы сжиженного природного газа (СПГ) из России по долгосрочному контракту с «Новатэком». (НВТК.ММ)Об этом в четверг сообщил представитель Shell.

В 2015 году крупнейший в мире трейдер СПГ подписал более чем 20-летний контракт с «Новатэком» на поставку около 900 000 тонн в год с завода «Ямал СПГ» в Сибири.

Shell заявила, что прекратит все свои операции в России в 2022 году, в том числе крупный завод по производству СПГ на полуострове Сахалин в восточной части страны, после того как Россия вторглась в Украину.

Энергетическая компания заявила, что спишет 5 миллиардов долларов после своего решения покинуть Россию.

Другие компании, прекратившие свою деятельность в России, включают BP. (ПБЛ) и Эквинар Норвегии (ЭКВН.ПР)Итого по Франции (TTEF.PA) Поставки СПГ из России будут продолжаться до тех пор, пока не будут введены европейские ограничения на топливо.

Хотя Европа ввела широкомасштабные санкции против Москвы, газ они не перекрыли.

Экспорт российского газа в Европу по трубопроводам упал до постсоветского минимума в 2022 году, когда Европа обвинила Россию в ограничении поставок, а Москва возложила вину за влияние санкций. Загадочный взрыв также повредил огромный трубопровод.

Однако в 2022 году Россия поставила в Европу около 17 млн ​​тонн СПГ, что на 20% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

Refinitiv Eikon заявила, что «Новатэк», крупнейший производитель СПГ в России, обеспечил большую часть поставок, отгрузив 20,8 млн тонн с проекта «Ямал СПГ», в том числе другим клиентам, и 700 000 тонн с «Криогаз-Высоцк» в Балтийском море.

В четверг Shell заявила, что в 2022 году она получит рекордную прибыль в размере 40 миллиардов долларов, завершив бурный год, когда рост цен на энергоносители позволил ей принести беспрецедентную прибыль акционерам.

Репортаж Рона Бузо и Марвы Рашад. Редактирование Дэвида Гудмана и Марка Поттера.

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