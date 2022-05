Shell продает в розницу смазочные материалы из России Лукойлу

Shell решила продать свой розничный и смазочный бизнес в России транснациональному нефтяному гиганту Лукойл. Это будет первая крупная сделка в нефтегазовой отрасли с тех пор, как большинство западных компаний стремились покинуть страну после российского вторжения в Украину. Shell Neft — дочерняя компания в России, которая будет продана за неизвестную сумму. Продажа по-прежнему требует одобрения регулирующих органов в соответствии с российским антимонопольным законодательством. В сделку входят 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов, расположенный в 200 км к северо-западу от Москвы. Ранее в феврале Shell Russia уже объявила о продаже своего российского бизнеса из-за российского вторжения в Украину. В начале этого месяца компания сообщила о рекордной квартальной прибыли, поскольку все энергетические компании получают огромную прибыль от роста цен на нефть и газ.

Хотя Shell получила прибыль в размере 9,13 млрд долларов за первые три месяца этого года, она представляет собой рост прибыли по сравнению с прибылью в 3,2 млрд долларов, полученной за тот же период прошлого года. Хьюберт Виджевено, директор по переработке и маркетингу Shell UK, подтвердил, что компания будет уделять первоочередное внимание благополучию сотрудников, связанных с розничным бизнесом Shell, отметив, что сделка будет заключена с учетом гарантий занятости более 350 сотрудников. Максим Донди, вице-президент по продажам продуктов нефтепереработки «Лукойла», признал, что приобретение высокорентабельных российских компаний «Шелл» идеально подходит для стратегии развития бизнеса «Лукойла», в том числе розничного бизнеса смазочных материалов. Подобно Shell, BP, ExxonMobil и Equinor, они решили сократить свои российские инвестиции из-за растущего давления со стороны акционеров, правительств и общественности в первые дни после начала войны. Известие о сделке ясно показало, что нехватка потенциальных покупателей усиливает изоляцию России в коммерческом секторе. Тем международным группам, которые ищут выхода из России, несколько компаний предоставляют возможности. В результате процесс вывода инвестиций становится для них противоположным. READ SolarWinds Hack ставит Microsoft против Dell и IBM за то, как компании хранят данные Компания также назначила Вадима Воробьева исполняющим обязанности генерального директора после того, как в апреле Алекперов отошел на второй план из-за западных санкций после 30 лет работы. А Вадим работает в «Лукойле» уже 25 лет. Правление должно принять решение о новом председателе 30 мая.



