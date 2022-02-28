Shell столкнулась с огромными потерями в размере 750 миллионов фунтов после того, как Германия перестала получать выгоду от российского газа | наука | Новости

Канцлер Германии пообещала не сертифицировать «Северный поток — 2» — газопровод, по которому российский газ будет поступать в Германию в обход Украины и Польши через Балтийское море. Этот шаг был попыткой наказать Россию на фоне растущего давления, которое она оказывала на Украину, которое теперь переросло в «тотальное вторжение». Но это может быть плохой новостью для Shell, которая, по некоторым оценкам, вложила в трубопровод 750 миллионов фунтов стерлингов.

Нефтяной гигант был одной из пяти западных энергетических компаний, которые профинансировали 10 процентов от стоимости строительства трубопровода в размере 8 миллиардов фунтов стерлингов. Другая половина финансируется российским государственным газовым гигантом «Газпром». «Я считаю, что риск Shell составляет около 1 миллиарда долларов (750 миллионов фунтов стерлингов), и в данных обстоятельствах я рассчитываю написать его, если только они не смогут вернуть деньги или получить компенсацию», — сказал Бирадж Пурхатария из RBC Capital Markets. Шульц был вынужден отказаться от «Северного потока-2», поскольку Путин усилил давление на Украину, сосредоточив почти 200 000 военнослужащих на границе страны. Соединенные Штаты долгое время выступали против проекта и призывали Германию отменить его.

Администрация Байдена утверждала, что это даст Западу «рычаги давления» на Россию и поможет воспрепятствовать вторжению. Но новому канцлеру Германии потребовалось несколько недель, чтобы открыто заявить, будет ли это частью «масштабных санкций», которыми угрожает Запад. Теперь, когда Шульц согласился приостановить проект, деньги, вложенные Shell, рискуют исчезнуть, если проект не будет запущен. Wintershall, еще одна компания, которая финансировала часть строительства «Северного потока — 2», сообщила, что потратила на трубопровод 730 млн евро (610 млн фунтов стерлингов). Хотя Shell еще не раскрыла, сколько она вложила, можно предположить, что она потратила такую ​​же или аналогичную сумму Wintershall. READ Российские бомбардировщики Ту-160 дозаправляются полярной ночью над арктическими водами Подробнее: Brexit и обильные запасы лития — ключ к очистке неограниченной энергии

Строительство газопровода еще не началось, и немецкие регулирующие органы уже отложили его утверждение еще до объявления г-на Шульца. Россия заявила, что газопровод протяженностью 750 миль удвоит экспорт российского газа в Германию и снизит цены, которые достигли рекордного уровня в последние месяцы на фоне энергетического кризиса в Европе. Но критики газопровода говорят, что «Северный поток — 2» сделал бы ЕС более зависимым от России, которую Путин мог бы использовать в качестве геополитического оружия. Юрий Витренко, генеральный директор украинского газового гиганта «Нафтогаз», активно лоббировал в США, Германии и Европейском союзе введение санкций в отношении «Северного потока — 2». Комментируя решение г-на Шульца остановить газопровод: «Мы приветствуем решение Федерального министерства экономики и климата Германии отозвать официальную оценку того, что «Северный поток — 2» не влияет на безопасность поставок газа в Германию. не скучай

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Надеемся, что Федеральное министерство представит новое заключение, в котором будет четко указано, что «Северный поток — 2» представляет угрозу такой безопасности. Это будет основанием для отказа регулятора в сертификации данного газопровода. «Нафтогаз» представил соответствующие аргументы правительству Германии. Это показывает, что Германия солидарна, в частности, с Украиной и поддерживает нашу позицию по «Северному потоку — 2», которую мы сообщали новому правительству в последние месяцы. В последний раз мы делали это несколько дней назад во время Мюнхенской конференции по безопасности в контексте надвигающейся эскалации российской военной агрессии. READ RTL Today - Законы о лесных пожарах: российский политик оштрафован за барбекю во время сезона лесных пожаров Ревизионистская имперская политика Путина представляет угрозу для Украины, Европы и всего мира. «Северный поток — 2» является одним из компонентов этой политики и поэтому требует соответствующего ответа».