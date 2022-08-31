Shovel Knight Dig выходит 23 сентября на Switch, ПК и Apple Arcade. [Update: PlayStation and Xbox later]

копать рыцарь лопатой будет запущен для Switch, компьютер Через Steam и Яблочная аркада 23 сентября за $24,99 для разработчиков игры в яхт-клубе И азот объявить.

Когда спросили о Ранее объявлено PlayStation 4 Копия, — заявил представитель яхт-клуба Games. джимацуНаша текущая платформа предназначена для копать рыцарь лопатойрелиз Нинтендо Переключательяблоко Проходи Стим! Если мы расширим наш список платформ, мы обязательно поднимем вокруг него много шумихи! (Обновление 19:20: И Gematsu Yacht Club Games с тех пор ясно дали понять, что копать рыцарь лопатой будет доступен для Игровая приставка И Икс-бокс платформы «позже».)

Вот обзор игры через Yacht Club Games:

Около Когда Дрель Рыцарь и его злодейская команда взрывают тихий лагерь Лопатных Рыцарей и крадут его добычу, он хватает свой верный Лопатный Клинок и начинает рыть за ними туннели! Встречайте новых друзей и врагов, посетите экзотические земли и приготовьтесь к приключениям, чтобы не дать всей Земле рухнуть под ногами! Прыгайте, рубите и копайте в постоянно меняющейся пропасти тайн копать рыцарь лопатойвсе новые рыцарская лопата заговор! Руководства по функциям Совершенно новая презентация с файлом рыцарская лопата история! Когда Дрель Рыцарь и его злодейская команда взрывают тихий лагерь Лопатных Рыцарей и крадут его добычу, он хватает свой верный Лопатный Клинок и начинает рыть за ними туннели!

первый рыцарская лопата Приключение с цветной пиксельной графикой и звуком. Плавная анимация, масштабирование, вращение и параллакс создают самый привлекательный мир Shovel Knight на сегодняшний день!

Каждое приключение отличается! копать рыцарь лопатой Уровни тщательно разработаны, а затем собраны с использованием запатентованных методов генерации для бесконечных повторов.

Прыгайте, рубите и копайте в совершенно новом направлении — вниз по склону! Положитесь на надежную лопату Drop, а затем копайте бескрайние просторы грязи с совершенно новой механикой Speed ​​Shovel.

Вы растете в силе и богатстве, когда спускаетесь в глубины земли. Разблокируйте бесконечные богатства, чтобы экипировать своего Shovel Knight еще лучше, разблокируйте постоянные предметы и улучшения для своего Shoveling снаряжения.

Есть много новых рыцарей, новых персонажей и новых врагов, но не бойтесь! копать рыцарь лопатой Функции рыцарская лопатаСюжет, юмор, может быть, даже знакомые лица…

Еще один избитый саундтрек в новом стиле от потрясающего таланта Джейка Кауфмана!

Первое сотрудничество между Yacht Club Games и Nitrome, Pixel Master!

Смотрите новый трейлер ниже.