Siemens закроет российский бизнес

SIEMENS объявила о своем уходе с российского рынка в результате войны на Украине, поскольку компания начала процедуры прекращения своей производственной деятельности и всей производственной деятельности.

О финансовых последствиях этого решения сообщалось в рамках регулярного объявления результатов компании за второй квартал 12 мая.

После начала войны «Сименс» приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь. Компания заявляет, что всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры «влияют на деловую деятельность компании в России, особенно на обслуживание и техническое обслуживание железных дорог».

«Мы осуждаем войну в Украине и решили внедрить упорядоченный процесс для сокращения нашей промышленной деятельности в России», — говорит Роланд Бош, президент и главный исполнительный директор Siemens. «Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и наши давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние на наших сотрудников и будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы доставляем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины, и мы поддерживаем международное сообщество в призыве к миру».

В 2010 году компания подписала соглашение с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на сумму 2,98 миллиарда долларов на поставку 240 ЭБУ на базе платформы Siemens Desiro, модифицированной для российского рынка. РЖД также работала с Siemens над электропоездами «Сапсан» со скоростью 250 км/ч, поставленными с 2009 года между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, и электропоездами «Ласточка», поставленными с 2013 года.

Недавно, в ноябре 2021 года, Инженерный центр железнодорожного транспорта, совместное предприятие ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и «Синара Транспортные Машины» (СТМ), подписал соглашение о сотрудничестве с Siemens Mobility по разработке и производству нового скоростного поезда для России.