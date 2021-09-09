Siemens сотрудничает с РЖД в создании поездов на водороде

Москва, 9 сентября. / ТАСС /. В кулуарах Восточного экономического форума глава российской компании «Сименс» Александр Либров сообщил ТАСС, что компания «Сименс» готова предложить свой опыт создания водородного резерва для российских железных дорог и рассчитывает на расширение сотрудничества в этой области.

«В России мы предоставили свое техническое участие и опыт РЖД. Мы пока находимся на начальной стадии, без серьезных обсуждений, однако у нас есть технология, производство и производственные мощности на Уральских локомотивах, проект с Синарой. Group, можно говорить о расширении сотрудничества с РЖД в этой сфере.

Либров добавил, что компания Siemens уже обсуждала водородные технологии с РЖД. «Понятно, что электрифицировать все участки железных дорог невозможно, во-первых, это очень дорого, во-вторых, это займет много времени, поэтому стоит вопрос замены дизельного топлива на водород или гибридные технологии. Обсуждается. Очевидно, что здесь, как и в случае с цифровыми технологиями, потребуется некоторое время для принятия решения. Но я очень уверен, что это то направление, в котором мы собираемся двигаться ».

Глава «Сименс Россия» сообщил, что в настоящее время компания создает совместное предприятие с Deutsche Bahn в Германии и планирует запустить водородный поезд в массовую эксплуатацию с 2024 года. Кроме того, Siemens разрабатывает новую платформу для поездов Mireo, которая На этапе проектирования создаются все решения и интерфейсы, необходимые для компонентов хранения водорода, производства электроэнергии и использования аккумуляторов.