Simon Properties Group ожидает, что бум в пригороде приведет к росту

Генеральный директор Дэвид Саймон заявил в понедельник, что пригород США готовится вернуться, и коммерческие центры, находящиеся в ведении Simon’s Real Estate Group, выиграют, и он ожидал во время телефонной конференции с аналитиками, что “Подмосковье будет жарким и там, где в будущем будут работать.

Он сказал: «Я думаю, вы увидите движение в сторону пригорода, и это будет … хорошей возможностью для нас». согласно с Версия Motley Bean.

Хотя есть много дискуссий о том, что люди, уезжающие из городов, чтобы иметь больше места, как в помещении, так и на улице, будучи вынужденными оставаться дома во время пандемии, неясно, насколько массово это движение, когда именно оно началось и как долгое время может сохраниться. Аналитики Green Street, которые ожидают некоторой работы из дома в период после пандемии, ожидают потребителей с более высокими доходами. Может привлекаться дачными участками С более красивым климатом, другие считают, что многие вернутся в город за его культурными благами.

“Богатые пригороды всегда были местом, где розничный магазин мог работать с прибылью ”, Об этом сообщил по электронной почте Шломо Чопп, основатель и генеральный директор омниканальной розничной платформы ShopFulfill. “Он должен был утешить его возможностью отступить, тем более что это перекликается с сегодняшними новостями и подчеркивает его портфолио. Однако я думаю, что это слишком пренебрежительное отношение к центру города ».

Действительно, неясно, насколько эпидемиологические факторы отражают предыдущую миграцию населения в город. Признаки того, что миллениалы переходят в загородные дома, были очевидны, по словам А. Последнее сообщение в блоге от Первый экономист американского финансового учреждения Одита Коши.

По словам Ника Эгланяна, это также не означает, что миллениалы начнут делать покупки в супермаркетах, от которых зависит большинство торговых центров. Президент девелоперской компании SiteWorks. Такие компании, как Costco и Walmart, затмили сектор универмагов с годовым объемом продаж 50 миллиардов долларов, каждый из которых многократно приносит годовой доход.

“Модель региональных торговых центров навсегда нарушена, и хотя многие из высококлассных торговых центров в отрасли (многие из них принадлежат Саймону) будут оставаться доминирующими в сфере моды, бытовой техники и развлекательных центров, у них есть миллиарды долларов инвестиций, которые необходимо уменьшить, восстановить и передислоцировать недвижимость », – сказал он.

По словам аналитика Брайана Келли, аналитика розничной торговли Брайана Келли, это во многом связано с финансовым затруднением многих потребителей в США, которое подпитывает дисконтные магазины, такие как Walmart, Target и Dollar. Недавно было объявлено, что Macy’s закрыла крупнейший в Чикаго универмаг в торговых центрах.

«До новостей Месси я думал, что около 250 торговых центров останутся в Соединенных Штатах», – сказал Келли по электронной почте, добавив, что специализированные магазины, такие как Gap, также массово покидают торговый центр. «Но, учитывая заголовки новостей, я не понимаю, как работают торговые центры. Более того, специализированные магазины уже объявили о банкротстве или значительно уменьшились в размерах. Итак, кто, по мнению Саймона, заполнит пустоту? изменили свое потребительское поведение? “

В понедельник Саймон сказал, что REIT продолжает инвестировать в модель смешанного использования, и этот сдвиг, по его словам, также был ускорен. По данным на прошлую пятницу, компания собрала 90% чистой арендной платы из своего портфеля в США за второй, третий и четвертый кварталы 2020 года. Пресс-релиз компании. Саймон сказал аналитикам, что долларовое потребление несколько снизилось из-за снижения арендной платы. Заполняемость на 31 декабря составляет 91,3%. Саймон сказал, что ряд новых договоров аренды подписывается на более короткие сроки.

Саймон также защищал REIT недавно оценил розничные приобретения в 330 миллионов долларов., Говоря, что они родятся вместе Показатель EBITDA в этом году составляет 260 миллионов долларов. Он также сказал: «Так что вклад с точки зрения прибыли будет намного ниже». «Но EBITDA – это EBITDA».