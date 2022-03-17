Sisters Movie House присоединяется к CO в поддержку сбора средств на украинские фильмы

Усилия жителей Центрального Орегона помочь народу Украины найти мощную поддержку

(Обновление: добавлено видео и новости о других сборах средств в Украине, о которых мы недавно сообщали)

БЕНД, штат Орегон (КТВЗ). Наряду со многими другими компаниями и частными лицами в центральном Орегоне, Sisters Movie House демонстрирует свою поддержку Украине сбором средств, в данном случае показом фильма.

Во вторник Дом кино «Сестры» присоединился к акции, запустив акцию «Стой с Украиной», где будет показан украинский фильм «Свидетельства».

Все доходы от купленных билетов пойдут в «Украинскую помощь».

Совладелец театра Дрю Каса заявил в среду, что получает незамедлительные ответы.

«Я думаю, что в особенности родственники сестер, но я думаю, что весь центральный Орегон очень обеспокоен тем, что происходит в Украине», — сказал Каса. И я вижу это в нашем бизнесе, я вижу это в нашей церкви, и это просто простой способ для людей сделать что-то конкретное».

Это также возможность узнать больше об истории страны.

Но независимо от способности сообщества оказать поддержку, Casa поощряет это.

«Я говорю людям, если вам нужна помощь в Украине, покупайте билеты в кино и приходите смотреть или нет».

ты можешь пойти в Standwithukrainethroughfilm.org Чтобы точно знать, куда уходят деньги.

Для получения дополнительной информации о расписании сеансов вы можете посетить: https://www.sistersmoviehouse.com/component/k2/item/368-торн

Помимо усилий Касы, другие жители Центрального Орегона, такие как Ифигения Эггер, русско-украинская жительница Бенда, говорят, что ее сбор средств быстро становится популярным.

Количество заказов, которые, как я думал, она сделает за несколько недель, оказалось всего за три дня.

«Я получил 32 заявки», — сказал Айгер о сборе средств, завершившемся в воскресенье.

Саша Спектор, американка украинского происхождения, проживающая в Бенде, собрала 17 000 долларов, чтобы поддержать народ Украины, в том числе членов ее семьи, которые ищут безопасности и нуждаются в ресурсах. Она надеется на дальнейшую поддержку.

Тад Лодж, владелец ресторана Marcello’s Cucina Italiana в Санривере, собрал более 23 000 долларов, организовав частный ужин, при этом 100% выручки также пойдет на поддержку Украины.

Хизер МакКоркель, автор книги Редмонда, также помогла собрать деньги через книжный аукцион для фонда помощи на прошлой неделе.

«Речь идет не только о вашей стране, речь идет не только о помощи правительству США, — сказал Айгер. — На самом деле реальные люди помогают реальным людям».