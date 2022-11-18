Skyrora готовится к орбитальному запуску в 2023 году после суборбитального отказа.

БРЕМЕН, Германия. Стартап Skyrora из Шотландии сосредоточился на своей первой попытке орбитального запуска в конце следующего года, опираясь на опыт суборбитальной попытки в Исландии.

В октябре команда Skyrora доставила 11-метровую одноступенчатую суборбитальную ракету-носитель Skylark L к исландскому полуострову Ланганес, чтобы попытаться преодолеть линию Карманна.

Однако ракета достигла высоты всего около 300 метров из-за аномалии, которая, как теперь выяснилось, была программной проблемой, и упала в Норвежское море. Skyrora планирует нанять дайверов, чтобы найти и поднять ракету для дальнейших исследований, в том числе по усовершенствованию двигателей для повторного использования.

Дерек Харрис, директор по коммерческим операциям Skyrora, сказал, что запуск дал команде около 60% того, что они надеются получить для запуска. Космические новости на выставке Space Tech Expo Europe в Бремене, Германия, особенно с точки зрения доказательства движения и маневренности.

Skyrora планирует запустить еще один Skylark L из Исландии примерно в апреле следующего года, готовясь к своей первой попытке орбитального запуска с помощью Skyrora XL с космодрома SaxaVord, разрабатываемого на Шетландских островах у побережья Шотландии.

Skyrora XL — это трехступенчатая ракета, в которой используются двигатели, напечатанные на 3D-принтере, предназначенные для вывода полезных грузов весом до 315 кг на солнечно-синхронную орбиту.

«У нас есть большинство двигателей для первой ступени, на которой установлено девять двигателей», — сказал Харрис.

«Пять из них были напечатаны и квалифицированы, поэтому над остальными в данный момент ведется работа. Они должны быть готовы примерно к ранней весне, что позволит затем объединить их с баками, а затем снять статическое электричество в первом сцена.» После этого будет полная интеграция автомобиля и статическое огневое испытание.

Команда Skyrora насчитывает около 150 человек, в основном в Великобритании, но с научно-исследовательскими центрами в Германии, Словакии и Украине, которая пострадала от российского вторжения.

Особое внимание уделяется инженерным работам по запуску, и Харрис заявил, что поддержка со стороны Европейского космического агентства в виде грантов и, например, государственного органа Space Scotland значительно упрощает различные аспекты подготовки к запуску. Процессы лицензирования, необходимые для запуска, продолжаются при поддержке Британского космического агентства.

Управление гражданской авиации, британский эквивалент Федерального авиационного управления США, только что Выдана первая лицензия для британского космодрома в соответствии с Законом о космической промышленности 2018 года.

Это приближает космодром Корнуолл на юго-западе Англии к запуску системы воздушного запуска Virgin Orbit LauncherOne и первому в истории орбитальному запуску из Великобритании.

Skyrora конкурирует с Orbex, еще одним британским стартапом, за проведение первого вертикального орбитального запуска с британской земли. Компания разрабатывает ракету-носитель под названием Prime, способную вывести на орбиту до 180 килограммов, которую планирует запустить с космодрома Сазерленд в Шотландии.

Кроме того, немецкие стартапы Изар Аэроспейс И Аугсбургский ракетный завод Он продвигает конкуренцию на континенте своими ракетами-носителями Spectrum и RFA One, стремясь предпринять первые попытки выйти на орбиту в конце 2023 года.

Конкуренция за ограниченный набор контрактов может быть жесткой между этими и другими развивающимися европейскими стартапами, но обратите внимание, о чем в некоторой степени свидетельствуют такие инициативы, как ESA Boost! программу и силу более широких европейских политических тенденций, что у поставщиков коммерческих запусков есть возможность ее стимулировать. Европейская независимость и независимость в пространстве.