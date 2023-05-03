Smyrna My Beloved дебютирует на Netflix и в кинотеатрах России и Китая

После «Маэстро» еще один греческий фильм, исторический фильм Мими Дениси «Смирна, моя возлюбленная», получил зеленый свет на выход на платформу Netflix.

Это объявление будет сделано в ближайшие дни, и это первый греческий фильм, появившийся на известной потоковой платформе.

Помимо Netflix, «Смирна, возлюбленная моя», планируется также показать в кинотеатрах России и Китая.

Фильм основан на одноименной пьесе Мими Денниси о катастрофе в Смирне в 1922 году и рассказывает о гречанке из высшего общества в Смирне начала 20 века.

В нем участвует ансамбль известных греческих актеров, в том числе Мими Денниси, Леонидас Какурис, Бурак Хакки, Катирос Кацулис, Катерина Герониколо, Яннис Вогиацис, Тамила Колева, Анастасия Пантози, Христос Стергиоглу.

«Моя Смирна, моя любовь» снималась на Лесбосе, Хиосе, Афинах, Пирее и Фалиро. Его бюджет превысил 4 миллиона евро, что сделало его самой дорогой постановкой в ​​греческом кино.

Фильму удалось получить награды за фотографию, сценографию, дизайн костюмов, дизайн грима и спецэффекты на церемонии вручения кинопремии Греческой киноакадемии 2022. Он также был номинирован на лучший фильм и лучшую режиссуру. Яннис Вогиацис также был номинирован на лучшую мужскую роль, а Тамила Колива была номинирована на лучшую женскую роль.