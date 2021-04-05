Snap Inc. (NYSE: SNAP), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) – Snapchat рискует разозлить Apple попытками обойти новые правила конфиденциальности: FT

Snap Inc. (Нью-Йоркская фондовая биржа: Поп, взорваться) Риск гнева Компания Apple (Nasdaq: AAPLОб изучении способов обойти новые правила конфиденциальности производителя iPhone, которые вступят в силу в ближайшие недели, Financial Times упомянул Пятница.

что случилось: Snapchat, материнская компания приложения для обмена сообщениями Snapchat, исследует способы сбора данных от компаний, которые анализируют, реагируют ли люди на рекламные кампании, согласно отчету FT, в котором цитируются внутренние документы компании.

Говорят, что Snap надеялся направить данные в свою базу данных пользователей, а затем отслеживать пользователей с помощью технологии, известной как «сопоставление вероятностей».

В то время как Snap признал, что в течение нескольких месяцев запускал программу сопоставления вероятностей, чтобы проверить влияние новой политики Apple, компания указала, что планирует прекратить программу после того, как Apple внесет изменения, согласно отчету.

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почему это имеет значение: Изменения конфиденциальности Apple предоставят пользователям больше конфиденциальности от мобильной рекламы, но они не пользуются популярностью у разработчиков приложений, многие из которых являются небольшими компаниями. Новая функция потребует, чтобы приложения получали разрешение от пользователей, прежде чем отслеживать их. В зависимости от Для Apple.

Snap – не единственная компания, которая пытается обойти новые правила конфиденциальности Apple, чтобы отслеживать пользователей без их разрешения. Это было упомянул В прошлом месяце Apple предупредила китайских разработчиков приложений и технологические компании не обходить новые правила конфиденциальности.

Пять крупнейших технологических компаний Китая, в том числе Baidu Inc (Nasdaq: Начинать), Tencent Holdings Ltd. (Внебиржевой: TCEHY) И ByteDance Сообщается, что он тестирует или внедряет CAID, систему, разработанную поддерживаемой государством Китайской рекламной ассоциацией, для выявления и отслеживания будущих пользователей. Говорят, что в других предлагаемых решениях используется процесс, известный как отпечатки пальцев.

Facebook Inc. (Nasdaq: FB), Второй по величине получатель доходов от рекламы после Alphabet Inc. (Nasdaq: GoogleNasdaq: Google), Король Горькая критика Правило конфиденциальности Apple менялось в течение нескольких месяцев, заявив, что изменения могут повлиять на таргетированную рекламу на ее платформе. Однако генеральный директор Facebook Марк Цукерберг Она сказала В прошлом месяце изменения правил могут принести пользу его компании, если больше компаний решат продавать товары напрямую через Facebook и Instagram.

Движение цен: Акции Snap в четверг закрылись с повышением на 4,2% до 54,49 доллара, в то время как акции Apple закрылись с повышением на 0,7% до 123 долларов.

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