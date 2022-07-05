SNES Evidence Vault — отличный ресурс для поклонников истории игр.

В наши дни это часто может быть запоздалой мыслью, но в прошлых поколениях консолей руководства по играм часто были обязательными для чтения. По сравнению с дополнительными пакетами, которые сегодня поставляются с играми, эти старые инструкции по эксплуатации были на совершенно другом уровне с точки зрения тщательности и детализации, которые были в них включены, и количество страниц тоже было выше.

В настоящее время, Как отмечалось ранее КотакуЭто общественный проект Под руководством стримера Pepes Он успешно отсканировал и загрузил последнее руководство по игре на английском языке для Super Nintendo. Можете ли вы Посмотреть всю коллекцию здесь. Пибс был рад собрать один центральный ресурс для руководств во время своего восьмилетнего путешествия, чтобы играть и побеждать во всех играх SNES для зрителей Twitch.

Просмотр случайных руководств по эксплуатации может быть забавной дозой ностальгии для 30-летнего человека, такого как я, но это также может быть полезным ресурсом для любых геймеров, работающих с различными играми SNES, доступными с подпиской Nintendo Switch Online.

Мы бы не сделали этого без чьей-либо помощи. В Твиттере, Дискорде, Реддите. Распространяйте информацию и помогайте отслеживать брошюры здесь и там. За два года мы увеличили количество доступных брошюр с 52% до 100%. — Взгляды — SNESManuals.com (PeebsSNES) 1 июля 2022 г.

Nintendo предоставляет онлайн-руководства для каждой включенной в нее игры. РЭШ Классик И SNES Классик , но это более полное хранилище игровой истории. Взгляните на руководство для чего-то вроде Хроноплеер Это всего лишь один пример того, насколько он обширен в 16-битную эпоху. Подобные архивы доступны для Нинтендо 64 И виртуальный мальчик титулы.

Проект каталога SNES был совместным проектом, в рамках которого владельцы редких или труднодоступных игр внесли отсканированный архив. По словам Пепеша, на мероприятии собралось около 100 человек. Но если у кого-нибудь есть руководство PAL для немецкой версии Удивлен перед Рождеством-Вы можете помочь заполнить последний кусок головоломки. Я просто буду здесь, прыгая по старым фаворитам, таким как Субботний вечер Салам Мастерс И а улучшение дома Игра Я не знал, что он существовал раньше. Учебники в игре не совсем такие же, как физическое руководство, в конце которого есть раздел заметок.