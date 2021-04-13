Sofagate: тысячи подписывают петицию с требованием, чтобы президент Европейского совета ушел в отставку после того, как он принял пост президента от коллеги на вирусном видео

Это презрение видели во всем мире – и теперь оно могло иметь ужасные последствия. После того, как президент Европейского совета оставил своего коллегу без места во время встречи с президентом Турции, было подано ходатайство с призывом к его отставке.

Все началось, когда президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи Мишель и Эрдоган заняли единственные доступные места, оставив фон дер Ляйен стоять, а затем нашли место в другом месте – после того, как выглядели расстроенными.

Видео инцидента быстро распространилось – если не только из-за его смущения, но и из-за явной гендерной дискриминации в нем. С тех пор он получил название «Софагейт», но группа из десятков групп активистов и лидеров заявляет, что это имеет опасные последствия.

в Письмо Мишель, Группа женщин ложно описывает это кресло как пренебрежительное к демократии, Европейскому Союзу и правам женщин и призывает Мишель подать в отставку.

В письме рассказывается о трех фатальных ошибках, которые сделал Мишель, когда он оставил фон дер Ляйен стоять во время встречи с Эрдоаном.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стоит на этом скриншоте, полученном Рейтер, в то время как президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимают два места в Анкаре, Турция, 6 апреля 2021 года. Примечание



Во-первых, заявила группа, Мишель и фон дер Лейен находятся на равном дипломатическом уровне, а Эрдоган «устроил ловушку», предложив только одно дополнительное место во время встречи из трех человек.

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В сообщении говорится: «И вы, мистер Мишель, бросились на это место, почти лежа так плотно, что вам захотелось занять его». «Столкнувшись с неудовольствием г-жи фон дер Ляйен, она не вздрогнула, я хотел сесть справа от г-на Эрдогана».

Группа говорит, что Мишель мог пригласить женщину сесть или остаться с ней. Они сказали: «Ты молчал».

В письме говорилось, что, хотя г-жа фон дер Лейен могла встать или уйти, она «предпочла не нагнетать обострение инцидента» и села на соседний диван, «независимо от того, насколько она зла».

«Тем временем диктатор наблюдал за вашей игрой и набирал очки», – заявили в группе, имея в виду Эрдогана. «Это доставляло ему нездоровое удовольствие, когда он сильно попадал в его ловушку».

Группа заявила, что вторая причина, по которой Мишель ошибался, заключалась в том, что его «безрассудное отношение» было вредным для всех граждан ЕС, давая диктатору картину внутреннего конфликта, плохого интеллекта и реакции со стороны президента ЕС. Серьезное и нерешенное обсуждение . “

Группа назвала это «жалким», и вместо того, чтобы признать, что он был неправ и что он попал в «ловушку», устроенную президентом Турции, Мишель пожаловался.

Лидер читает: «Если # сексизм и # мизогиния могут существовать даже сегодня, это потому, что Свидетели хранят молчание или потому, что они извлекают выгоду из удаления женщины».

Наконец, в марте Эрдоган объявил, что Турция «выйдет из соглашения Совета Европы о предотвращении и борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и домашнего насилия», – заявила организация.

“Якобы принимая на себя лидерство в качестве мужчины над женщиной, которая политически равна вам, вы обеспечиваете диктатору подкрепление в отношении того давления, которое он хочет навязать женщинам и девушкам в Турции, через пятнадцать дней после его авторитарного решения нарушить гендерное равенство. , и группа написала: «безоговорочно разрешает все формы насилия в отношении женщин и детей в Турции».

После инцидента Мишель сказал, что он «опечален любым указанием на то, что я мог быть безразличен к ошибке протокола, касающейся Урсулы». Об этом сообщает BBC News. Он сказал, что впечатление, что он был “безразличен” к ситуации, неверно и что ничто не может быть дальше от истины, согласно BBC News.

В письме группа раскритиковала извинения Мишеля и начала ходатайство о его отставке, подписанное более чем 10 000 человек по состоянию на вторник.

Лидеры женских групп, таких как Фонд женщин и инноваций Millennium2025 И Ассоциация международного женского праваВ письме, которое будет отправлено Мишель во вторник. Группа также отправляет копию фон дер Ляйен, первой женщине, которая председательствует в Европейской комиссии.

Перед написанием письма несколько женщин-лидеров публично обратились к Суваджиту, раскритиковав Мишель и Эрдоган за то, как они справились с ситуацией. Софи Энн Филд, член Европейского парламента от Нидерландов, заявила, что она была «умышленным оскорблением», ставя под сомнение равное обращение »с фон дер Ляйен, добавив, что это не совпадение, что она была единственной женщиной на встрече. Она написала в Твиттере.

Эратекс Гарсиа Перес, лидер социалистов и демократов в Европейском парламенте, опубликовал в Твиттере видео “Sofagate”, в котором написал: “Сначала они вышли из Стамбульского соглашения, а теперь оставляют президента Европейской комиссии без места. в служебной должности. # Права женщин. “

В интервью немецкой газете Handelsblatt на прошлой неделе Мишель сказал, что, если возможно, он вернется и исправит ситуацию. Reuters сообщает. Мишель сказал: «Я не скрываю того факта, что с тех пор я плохо спал по ночам, потому что сцены повторяются в моей голове».

Турция сообщила, что по просьбе Евросоюза камера была оборудована таким образом. Однако руководитель протокола Совета Европейского союза Доминик Марроу сказал, что его команда не смогла попасть в комнату, где произошла авария, до встречи, сообщает Associated Press. Отчеты.

«Если бы мы посетили комнату с глазу на глаз, – написал Мару в записке, – мы должны были из любезности предложить нашим хозяевам заменить диван двумя креслами для председателя комитета». Об этом сообщил Совет Европейского Союза, сообщает Associated Press.