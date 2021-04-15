Solar Winds и США введут санкции против России на выборах

Те, кто знаком с этим вопросом, говорят, что администрация Байдена готова принять меры против российских частных лиц и компаний в ответ на неправомерные действия, включая взлом Solar Winds и попытки сорвать выборы в США.

В рамках этих мер, о которых может быть объявлено уже в четверг, Соединенные Штаты планируют допустить около десятка человек, включая представителей правительства и разведки, и около 20 компаний, сказал один из людей, попросив не называть их имени. Все дело в чувствительности.

Один из людей говорит, что другие меры, запланированные администрацией Байдена, будут пытаться помешать финансовым учреждениям США торговать новыми займами, предоставленными российским Центральным банком, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния. По его словам, точные сроки выплаты суммы кредита не известны.

Ожидается, что Соединенные Штаты выдворят из страны 10 российских чиновников и послов, сказали двое из них.

Санкции вступили в силу всего через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин предупредил президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут защищать свои интересы. Напряженность также растет из-за того, что Россия создает войска у границ Украины, а во вторник НАТО призвало Путина присоединиться к Соединенным Штатам и Европейскому Союзу.

Российские войска принимают участие в учениях в Крыму. Фотограф: Сергей Мальковко / Toss / Getty Images

В то же время Байден представил идею встречи на высшем уровне между двумя лидерами в своем разговоре с Путиным во вторник, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед Москвой и Вашингтоном. Поскольку инвесторы сделали ставку на то, что встреча на высшем уровне усилит напряженность и снизит риск новых санкций, шансы на встречу резко возросли по отношению к доллару за три месяца. Этот рост был сведен на нет в четверг, когда российская валюта упала на 2,1%.

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Представители Белого дома, Совета национальной безопасности и министерства финансов не дали никаких комментариев. Госдепартамент не ответил на запрос о комментарии.

Оценка американского разведывательного сообщества заканчивается большими надеждами на то, что Путин и российское правительство одобрили и направили попытку повлиять на выборы 2020 года. Некоторые из запланированных действий направлены на торговые точки, контролируемые российской разведкой, и один человек обвиняется в распространении ложной информации во время кампании 2020 года. В числе других – физических лиц и компании, работающие за пределами России по заказам Москвы.

Должностные лица на выборах проверяют голоса, которых нет в Уэст-Блумфилде в США в октябре 2020 года. Фотограф: Джефф Ковальски / AFP / Getty Images

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После полнодневного обзора Байдена по четырем ключевым направлениям в России: вмешательство России в выборы 2020 года, российская награда за войска США в Афганистане, атака солнечного ветра и отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Администрация объявила о введении санкций против российских властей из-за Навального в прошлом месяце, но пока не предприняла никаких действий в трех других регионах.

Россия неоднократно отрицала утверждения о том, что она вмешивалась в выборы, травила своих критиков или предлагала кредиты за убийство американских войск. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на прошлой неделе, что Россия ответит на любые новые санкции, которые он отверг как «тупой» инструмент.

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В число тех, кому грозит следующий раунд санкций, относятся лица и компании, обвиняемые Соединенными Штатами. Агентство интернет-исследований, ферма троллей, связанная с Кремлем, использовала интегрированную функцию в социальных сетях, чтобы помочь Дональду Трампу в президентской кампании 2016 года.

Скорая помощь с Алексеем Навальным прибыла в больницу Шарлотты в Берлине 22 августа 2020 года. Фотограф; Маркус Шрайбер / AP Photo

Один человек говорит, что меры по реагированию на злонамеренную киберактивность Solar Winds будут нацелены на полдюжины компаний, связанных с российскими службами безопасности. Ожидается, что эти меры будут объявлены уже в четверг. Этот человек сказал, что Соединенные Штаты готовы назвать виновником кампании Службу внешней разведки России.

Атака хакеров, скомпрометировавших программное обеспечение, широко используемое техасской корпорацией Solar Winds Corporation, обошла более 100 американских компаний и девять государственных учреждений, что было обнаружено фирмой по обеспечению безопасности Интернета.

Мы можем предпринять дальнейшие действия после санкций на этой неделе. Bloomberg News был раньше Соединенные Штаты заявили, что рассматривают другие меры, направленные на обеспечение российских облигаций.

(Обновления по времени в третьем столбце, курс рубля в шестом)