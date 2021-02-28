SolarWinds Hack ставит Microsoft против Dell и IBM за то, как компании хранят данные

Кибератаки, затронувшие многие правительственные и корпоративные сети США, вызывают споры среди крупных технологических компаний о наиболее безопасном способе хранения критически важных данных для клиентов.

Ставит Microsoft Corp. , Что побуждает клиентов полагаться на системы облачных вычислений против других, включая Dell Technologies Inc. И International Business Machines Corp. , Которые утверждают, что заказчики хотят объединить облако с традиционными внутренними системами хранения данных в архитектуре, называемой гибридным облаком.

В течение почти двух месяцев эксперты по кибербезопасности из правительства и отрасли пытались раскрыть подробности инцидента, который вызвал переоценку давних предположений о безопасности сети. Следователи считают, что хакеры получили доступ через SolarWinds Corp. и другие средства атаки.

На слушаниях в комитете Палаты представителей по поводу взлома в пятницу президент Microsoft Брэд Смит в заранее подготовленных заметках сказал: «Переход в облако имеет решающее значение для повышения уровня безопасности во многих организациях». Ранее он заявлял, что все атаки, выявленные компанией, касались локальных систем.

Дебаты – часть последствий предполагаемого взлома под руководством России, который, как заявил во вторник председатель сенатского комитета по разведке сенатор Марк Уорнер (Германия, Вирджиния), по размаху и размаху «превосходит все, с чем мы сталкивались как нация».