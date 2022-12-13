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Sonic Frontiers было продано более 2,5 миллионов копий.

13 декабря, 2022
Artem Sokolov

Всего продаж за акустические границы превысил 2,5 млн единиц, сега объявить.

акустические границы уволен приставка 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер Через готовить на пару 8 ноября.

Вот обзор игры через SEGA:

в акустические границыА Соник, Тейлз и Эми отправляются в новое путешествие риск В таинственной новой земле в поисках пропавших Изумрудов Хаоса. Игроки будут сражаться с полчищами могущественных врагов, исследуя прекрасный мир. работаПриключение и тайна. Мой голос Поклонники могут разогнаться до новых высот и испытать острые ощущения от высокой скорости и свободы открытого платформера, когда они мчатся по островам Звездопада без заранее определенного пути. На открытой местности игроки могут выполнять побочные квесты, решать головоломки, масштабировать массивные сооружения, ходить на охоту и проверять свои навыки 3D-платформинга в Cyber ​​​​Space.

Имея всего несколько вопросов и бестелесный голос, чтобы вести его, Соник намеревается спасти своих друзей и таинственных жителей Старвейл-Айленд от огромной механической угрозы.

Кроме того, чтобы сделать акустические границы Самое интересное, что SEGA предоставит несколько бесплатных загружаемых материалов, которые добавят много новых игровых предметов, персонажей, режимов и костюмов. Первый загружаемый контент, Sonic’s Holiday Cheer Costume, будет выпущен бесплатно 21 декабря 2022 года. SEGA прилагает все усилия, чтобы обеспечить долгую и приятную игру для наших игроков.

акустические границы является последним дополнением к растущему портфелю медиа-инициатив Sonic, включая предстоящие проекты, такие как Нетфликс мультсериал Соник ПраймПарамаунт Еж Соник Фильмы и сборник высокоскоростных экшенов с 1991 года.

(картина Через.)

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