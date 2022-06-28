Sonic Frontiers появляется за пределами киберпространства и меняет игровой процесс в новом трейлере

участие в Нинтендо Лайв на меня

Модернизация [Tue 28th Jun, 2022 17:30 BST]: Sega поделилась подробностями после Direct on Sonic Frontiers (Спасибо, Нинтендо все!). Это включает в себя новые способности, определенные типы врагов и нового персонажа по имени Мудрец.

Мы также получили больше подтверждений того, что Тейлз и Эми будут каким-то образом помолвлены!

Вот вся новая информация от Sega:

история

Новое путешествие Соника начинается, когда он и его друзья — Эми и Тейлз — направляются на Острова Звездопада в поисках Изумрудов Хаоса. Когда они приближаются к островам, их самолет сталкивается с внезапной проблемой, и их засасывает межпространственный портал. Затем Соник оказывается отделенным от своих друзей и просыпается в странном цифровом мире — киберпространстве. Он чудесным образом сбегает из киберпространства и прибывает на остров Кронос, один из островов Звездопада, полный древних реликвий, где бродят странные враги. Затем Соник должен исследовать острова Звездопада, найти своих пропавших друзей и разгадать окружающие его тайны.

Острова Звездопада

Первый остров, который исследовал Соник, — остров Кронос. В его рельефе и климате частые дожди, большие водопады, густые леса, горы и башни, парящие в воздухе. Разбросанные по всему острову руины кажутся домами древних жителей — Коко.

киберпространство

Входы в Киберпространство, созданные древней цивилизацией Островов Звездопада, можно найти по всей карте. Поклонники Соника будут решать головоломки и выполнять задания, чтобы заработать Portal Gears, чтобы разблокировать эти порталы, и получить доступ к уровням Cyber ​​Space, которые включают традиционный динамичный платформер и стремительный бег. Им нужно будет выполнить задания на каждом уровне Киберпространства, чтобы получить Ключи от Хранилища, чтобы продвинуться дальше в игре.

платформа с открытой площадкой

Игроки могут наслаждаться высокоскоростным геймплеем на открытой местности и взаимодействовать с различными видами деятельности на острове, где бы и что бы они ни выбрали. Насладитесь захватывающими боями, головоломками, побочными квестами, киберпространством и разговорами с персонажами по всему острову в любом порядке, соответствующем вашему стилю игры.

мир игр

Sonic Frontiers расширяет то, что фанаты знают и любят в традиционных играх про Соника, сочетая линейный геймплей и платформер с открытым пространством в новом захватывающем приключении про Соника. Карта мира стала больше, чем когда-либо, что дает Сонику больше места для бега и изучения своего окружения, позволяя ему развивать землю вокруг себя, когда он углубляется в тайны островов Звездопада.

боевая система

Боевой стиль Соника более захватывающий и плавный, чем когда-либо. Игроки могут использовать различные кнопки управления для стратегического боя, комбинируя такие приемы, как дриблинг, парирование, контратаки и многое другое, чтобы демонстрировать открытые боевые навыки на протяжении всей игры. Если вы предпочитаете более простой игровой процесс, в игре также есть автоматический режим, в котором можно выполнять различные комбинации атак одним нажатием кнопки. Все поклонники Соника могут легко насладиться быстрой и плавной боевой системой.

Новый объем цилиндров

Соник изучает новую способность под названием «Cyloop», которая создает полосу света, отражающую пути Соника. Осаждайте врагов, предметы и области, чтобы найти их разнообразные следы и раскрыть тайны Островов Звездопада.

загадки

В древних руинах островов Звездопада предстоит решить множество головоломок. Завершение каждой головоломки может дать предметы, которые увеличат силу и защиту Соника, откроют скрытые части карты и откроют новые способы перемещения по острову на высоких скоростях.

Образцы игры

При первом запуске игры вы можете выбрать один из двух режимов управления игроком — режим действия и режим высокой скорости. Action Style помогает с более изысканным платформером, отлично подходящим для игроков, плохо знакомых с играми Sonic. Высокоскоростной режим обеспечивает большую скорость, что отлично подходит для игроков, знакомых с играми про Соника.

Личности

Еж Соник

Самый быстрый в мире гиперзвуковой ёж. Приключение Соника начинается на Звездопадных островах в поисках пропавших Изумрудов Хаоса и его друзей. По пути его также направляет странный голос. мудрый

Таинственная девушка появляется на островах Звездопада. На протяжении всей истории она предупреждает Соника покинуть Острова Звездопада, несмотря на его миссию по поиску и спасению своих друзей.

враги

Острова Звездопада являются домом для странных существ, с которыми Соник никогда раньше не сталкивался. Игрокам нужно будет воспользоваться совершенно новой боевой системой и способностями, чтобы победить этих странных новых врагов.

Солдат: Этот враг рождается группами и атакует колющими движениями обеих рук.

ЦИКЛОН: парящий враг, который наносит урон атаками, похожими на электрические торнадо.

BANGER: враг, похожий на колесо, бросается к Сонику после обнаружения и атакует на высокой скорости, если его спровоцировать.

Панцирь: Враг, защищенный твердым панцирем, который атакует на расстоянии действием типа бумеранга. Атаки Соника не могут пробить твердую оболочку, но другие методы, такие как Cyloop, могут застать этого врага врасплох.Б

UBBLE: враг, состоящий из группы шаров, атакующих Соника электричеством.

боссы

Ниндзя: враг с высокоскоростными атаками, напоминающими одноименный стиль боя. Он может блокировать входящие атаки и ударять тенью.

Башня: враг, состоящий из нескольких сложенных частей. Его слабость находится в верхней части его головы, поэтому Сонику нужно будет знать, как уничтожить каждый стек, чтобы добраться до него.

Асура: Большой враг подобен высокому зданию. Бегите по руке, которую вы бросаете вниз, чтобы найти ее слабое место наверху и атаковать.

оригинальная статья[Tue 28th Jun, 2022 15:00 BST]: У нас уже есть большая скорость вокальные границы трейлеры в этом месяце, но сегодняшняя Nintendo Direct Mini дала нам дополнительное представление о том, чего ожидать от игры с открытым пространством с синим размытием.

Сегодняшний трейлер дал нам первое представление об игре, работающей на Switch, и она выглядит на удивление гладкой! Хотя новый трейлер не показал много нового, кроме этого, мы мельком увидели некоторые погодные эффекты, больше боя и больше Соника, бегущего по огромным открытым полям, собирающего кольца и взбирающегося на башни.

Был также намек на Эггмана, с чем-то, похожим на механическое здание с логотипом злого Доктора, прикрепленным сбоку.

Самым большим открытием является новая область под названием «Киберпространство», которая скрывает задачи, которые вам предстоит выполнить. Некоторые уровни в этой области выглядят так, как будто они основаны на уровнях из истории Соника, с областью, основанной на Грин-Хилле, и чем-то вроде Металлической Гавани из Звуковое приключение 2. Здесь вы разблокируете ключи, которые помогут вам продвигаться дальше — будь то в основной истории или просто для разблокировки дополнительных испытаний, нам придется подождать и посмотреть.

Sonic Frontiers выйдет на Switch в конце этого года. Вам понравился сегодняшний трейлер? Спешите попасть в комментарии!