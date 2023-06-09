Sonic Superstars включает в себя «Нового персонажа», разработанного дизайнером OG Наото Осимой.

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Неожиданное открытие Sonic Superstars стало кульминацией Летнего игрового фестиваля Джеффа Кейли — новой части серии, в которой классический геймплей сочетается с 2,5D-визуализацией.

Хотя мы уже знаем, что доктор Эггман и Фэнг вернутся, похоже, официальный PR раскрыл более пикантные подробности. В частности, дизайнер Соника Наото Осима вернется с новым (очень злым) персонажем, с которым придется бороться синему Пятну и его друзьям.

Эта деталь взволновала несгибаемых поклонников Соника, так как Наото Осима является одним из первых дизайнеров Ежика Соника и Эггмана. Он также помог проложить путь для 3D Sonic Adventures, работая над такими играми, как классика Dreamcast, Sonic Adventure.

В этом новом приключении к Сонику присоединятся Тейлз, Наклз и классическая версия Эми Роуз, которые путешествуют по новым территориям, расположенным на прекрасных островах Северной звезды. Вы можете получить полное изложение в оригинальном объявлении.