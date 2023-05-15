Sonos перестанет воспроизводить локальные файлы на устройствах Android в конце этого месяца

Большинство людей привлекает Sonos из-за его широкого звучания. поток вариантов, но также возможно воспроизводить аудиофайлы через линейный вход, Bluetooth, AirPlay и сетевое хранилище (NAS). У пользователей Android всегда был другой вариант: они могут легко воспроизводить аудиофайлы, хранящиеся локально на их устройствах, через систему Sonos в полном качестве. Но этот последний вариант скоро исчезнет.

У Соноса есть Обновлен их веб-сайт с уведомлением в котором говорится: «Начиная с 23 мая 2023 года мы удалим возможность воспроизводить аудиофайлы непосредственно в Sonos с помощью меню «На этом устройстве» в приложении Sonos для Android». Компания рекомендует клиентам либо загружать эти треки в службу потоковой передачи — YouTube Music отлично подходит для этого, — либо установить и запустить решение NAS, если они хотят, чтобы локальные файлы продолжали воспроизводиться на их устройствах Sonos.

Время — это вещь, хотя это почти наверняка было совпадением. Sonos и Google в настоящее время судятся в федеральном суде за нарушение патентных прав. Но я думаю, что функция «На этом устройстве» использовалась так мало, что компания сочла, что ее больше не стоит оставлять. Сонос Удаление эквивалентной функции на iOS Три года назад было сказано, что «то, как изначально была разработана эта функция, стало ненадежным с более новыми версиями iOS и Sonos» и что поддержка компанией AirPlay сделала ее избыточной.

Логика похожа на Android. «По мере выпуска новых версий мобильных операционных систем способ обмена информацией между устройствами может иногда меняться, и эта функция не будет совместима с более новыми версиями операционной системы Android», — написал представитель Sonos. На форумах поддержки компании.

С таким количеством динамиков с поддержкой Bluetooth, которые сейчас представлены на рынке, и расширив работу линейки до последних продуктов Era 100 и Era 300, Sonos, похоже, думает, что ее основы покрыты локальными файлами, даже если они не могут быть переданы на платформу. прямо с Android больше. Имейте в виду, что вы можете воспроизводить музыку через Bluetooth на динамике Roam или Era, а затем передавать этот звук на другие динамики Sonos, являющиеся частью вашей системы. Но если вы не хотите терять качество звука, лучшим вариантом будет линейный вход или накопитель NAS. READ Концепт показывает iPhone 13 Pro с меньшим размером и большей выемкой