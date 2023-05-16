Sonos прекращает поддержку воспроизведения локальных файлов на Android

Вскоре будет добавлена ​​функция, позволяющая пользователям транслировать файлы, хранящиеся локально на их устройстве, прямо на его динамики. «По мере выпуска новых версий мобильных операционных систем способ обмена информацией между устройствами может иногда меняться, и эта функция не будет совместима с более новыми версиями операционной системы Android», — сообщает сообщество Sonos. . Изменение вступит в силу с 23 мая. компания для аналогичной функции на iOS в 2019 году.

Существуют и другие варианты воспроизведения файлов, хранящихся на ваших устройствах Android, на динамиках Sonos, и Bluetooth, вероятно, самый простой из них. Кроме того, вы можете загрузить файлы на диск NAS в вашей сети или в поддерживаемую службу потоковой передачи. Сонос Воспроизводит загруженный пользователем файл из Apple Music, YouTube Music, Deezer и Plex. С другой стороны, если вы не возражаете против старой школы, новые динамики Sonos имеют встроенный усилитель.

Хотя многие из этих методов достаточно просты, удаление поддержки «На этом устройстве» на Android удаляет один из многих вариантов прослушивания из приложения Sonos, что делает его менее универсальным для всех ваших потребностей в звуке. Однако, учитывая популярность потоковых сервисов, может случиться так, что эта функция все равно не нашла большого применения.

Кажется достаточно разумным, что Sonos прекратит поддержку этой функции из соображений совместимости, но, как и Он отмечает, что Google и Sonos судятся друг с другом за нарушение патентных прав. Тем не менее, время перехода Соноса, вероятно, является совпадением, учитывая, что раскол между двумя сторонами был сильным.