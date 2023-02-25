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Sons of the Forest продается тиражом 2 миллиона копий в течение 24 часов после раннего входа

25 февраля, 2023
Artem Sokolov

Всего за 24 часа раннего доступа Sons of the Forest было продано более двух миллионов копий.

Endnight Games, разработчик Sons of the Forest, поделилась новостями в Твиттере, а также пообещала несколько интересных вещей, которые появятся в ближайшем будущем.

Спасибо тем, кто присоединился к нам в путешествии по раннему доступу Children of the Forest. Книги Endnight Games. «Мы продали более 2 миллионов копий за первые 24 часа, и мы очень рады тому, что мы приготовили для игроков в ближайшие недели».

Sons of the Forest, игра ужасов на выживание в открытом мире, которая отправляет игроков на отдаленный остров, пронизанный каннибализмом и другими опасностями, чтобы найти пропавшего миллиардера, также взлетела в чартах одновременных игроков в Steam с В игру одновременно играют более 350 100 пользователей.

На момент написания этой статьи Sons of the Forest имеет 255 134 одновременных игрока и находится сразу за 271 407 игроками Dota 2 и 563 954 игроками Counter-Strike: Global Offensive в Steam. Для сравнения, у оригинальной игры — The Forest — рекордное количество просмотров — 76 226.

В будущем у нас будет больше информации о Sons of the Forest, но вы можете ознакомиться с нашим предварительным просмотром игры, где мы сказали: «Кажется, она развивается и основывается на каждом аспекте своего предшественника с целенаправленной целью реализма и динамичное развитие экосистемы, и похоже, что строительные блоки существуют для создания чего-то». Действительно особенный. Но его убийственная особенность — добавление впечатляюще продвинутых и умных ИИ и врагов, которые могут не только обеспечить огромный скачок вперед для серии, но и жанр игр на выживание в целом».

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Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с пятью советами разработчиков, как выжить в первую ночь в «Сынах леса», пятью вещами, которые вам нужно знать об игре, и нашим объяснением истории The Forest, чтобы не отставать от этого нового приключения.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Twitter @твит и дальше дергаться.

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