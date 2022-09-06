Sony анонсирует закамуфлированный контроллер PS5 и аксессуары

Серый камуфляж идет следующим в списке цветов Sony для упаковки аксессуаров PS5. Компания выпустила YouTube видео Утверждается, что он демонстрирует гарнитуру DualSense, Pulse 3D и крышки консоли, одетые в камуфляж. Я говорю «якобы», потому что отвечаю на слова Sony. Аксессуаров не видно, значит, камуфляж работает.

Предварительные заказы на эти аксессуары начнутся в четверг, 15 сентября, Sony Подробности в ее блоге Консоль DualSense и чехлы для консолей будут выпущены 14 октября в официальном интернет-магазине в нескольких регионах. Они поступят к другим ритейлерам с 28 октября. Гарнитура Pulse 3D выйдет в декабре. Здравствуйте, если вы хотите заказать эти устройства незаметно, будьте нашим гостем.

После запуска в конце 2020 года только в белом цвете Sony расширяет поддержку дополнительных цветовых вариантов. С добавлением камуфляжа в линейку теперь предлагается семь цветов для контроллера DualSense, три для аудиогарнитуры Pulse 3D и шесть вариантов для панелей крышки контроллера.

Камуфляж может быть идеальным выбором чехла для консоли для людей, которые хотят, чтобы их PS5 выглядела менее уродливо. Продолжает становиться светлее Но не меньше — в их развлекательной системе. Помните, когда была представлена ​​PS5 Люди посмеялись над дизайномСравните это с компьютерными башнями, вентиляторами и маршрутизаторами? Они и не подозревали, что в конце концов Sony запустит красочный путь, который буквально заставит их исчезнуть. Поразительнй.