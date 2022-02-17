Sony берет на 10 фунтов больше за Horizon Forbidden West для PS5, чем вам нужно заплатить • Eurogamer.net

Horizon Forbidden West выходит завтра, и многие из нас (включая меня) с нетерпением ждут возвращения к приключениям Элой.

Если вам посчастливилось попробовать ее на PlayStation 5, просто помните, что вы можете сэкономить свою десятку, купив версию для PlayStation 4 и воспользовавшись бесплатным обновлением до версии для PS5.

Не сразу очевидно, что вы можете это сделать. Я упоминал на прошлой неделе Что Sony скрыла возможность приобрести версию для PS4 прямо с вашей PS5. Вместо этого вам нужно будет купить его на консоли PS4 или Купить в Интернете:

Не нажимайте эту кнопку.

Прокрутите вниз и получите на 10 фунтов дешевле.

Если у вас есть система PS5 на диске, вы также можете приобрести дисковую копию версии для PS4 и просто вставить ее в свою PS5. Вы должны увидеть поле в правом нижнем углу главного экрана, которое позволяет вам обновить и загрузить версию для PS5 без дополнительных затрат.

Стоит отметить, что для загрузки версии для PS5 вам понадобится подключение к Интернету, поэтому, если это не вариант, лучше всего купить диск для PS5. Но в мире, где игры выпускаются с патчами первого дня, вам действительно нужен патч, чтобы получить наилучшие впечатления.

Вы также не можете предварительно загрузить версию для PS5, если предварительно заказываете версию для PS4 в PlayStation Store, а это значит, что вам придется загрузить ее завтра. Является ли это преднамеренным или ограничением системы двойных прав Sony, я оставлю вас ожидать этого.

Sony напрасно усложняет потребителям получение наилучшего соотношения цены и качества своей стратегией двойного ценообразования. Очень жаль порочить игру, которую критики высоко оценили.

Убедитесь, что вы проверить Еврогеймер Обзор Об игре Малинди сказал: «Другому прекрасному техническому достижению, Horizon Forbidden West, мешают высококачественные персонажи и новые функции, которые намеренно отсутствуют».