Sony возвращает Twisted Metal … как телешоу

Sony возвращает Крученый металл Франшиза, но на этот раз это будет телешоу, а не видеоигра. мне разнообразныйСериал продолжает свое производство с книгой тотализатор, где делаются ставки на смерть знаменитостей А актер Уилл Арнетт стал исполнительным продюсером.

В Крученый металл Игры в основном сосредоточены на том, чтобы сесть в тяжело бронированный автомобиль и подорвать других водителей. Сериал, который босс PlayStation Productions называет «одной из самых любимых франшиз PlayStation», начался на оригинальной PS1, а также имел выпуски на PS2 и PS3 (хотя мне лично больше всего понравилось Версия для PSPКоторые просели часы и часы). Однако в течение нескольких лет PlayStation 4 серия бездействовала, и никаких признаков того, что консоль вернется в ближайшее время, нет.

Шоу будет в комедийном стиле (но, возможно, не легкомысленно).

Сводка графика на экране выглядит как нечто среднее между Безумный Макс И смертельные гонки, С угонщиком автомобилей и загадочным героем, которому предстоит сражаться с шоссе, чтобы доставить посылку. Иглы Кейн, ужасающий клоун, чье лицо украшает его лицо, или грузовик с мороженым (названный Sweet Tooth), также, по слухам, включают обложки почти каждой игры в серии. Если вы расстроены этим Twisted Metal: Апокалипсис Никогда не видел света, это телешоу может просто почесать этот зуд.

Однако идея сериала, по-видимому, исходила от Ретта Риза и Пола Верника, которые написали тотализатор, где делаются ставки на смерть знаменитостей Фильмы, собственно сценарий написан Cobra CayМайкл Джонатан Смит. Похоже, что шоу будет иметь комедийный тон (но, возможно, не легкомысленно), а Гленн Адельман из Sony Pictures, исполнительный вице-президент по развитию комедии, охарактеризовал сценарий как «насыщенный действием». [and] Великолепно смешно. ”

Возвращение к препарату наступает после длительного высыхания: Крученый металл Игра вышла в 1995 году, а самая последняя была выпущена в 2012 году для PlayStation 3. Немного странно, что Sony сняла телешоу о франшизе, которая не выходила почти десять лет, особенно после того, как одна из основные игры для PS5 Уничтожить все звездыВ котором та же тема насилия в транспортных средствах. Это не значит, что все звезды Это должно было быть Крученый металл Игра, может быть немного неловко, если Крученый металл Дисплей и Уничтожить все звезды Их остановили на красном светофоре рядом друг с другом.

Неясно, когда выйдет шоу, но, скорее всего, это произойдет не в ближайшее время – похоже, что производство уже началось. Также стоит отметить, что Sony пыталась создать Крученый металл Фильм до О котором было объявлено в 2012 году. В 2017 г. Человек, который должен был направить Он сказал, что потерял сознание, потому что Sony не хотела тратить сумму, необходимую для того, чтобы он почувствовал, ну, Крученый металл. Мы надеемся, что шоу получит бюджет, иначе фанаты могут обратить внимание на урок. Крученый металл Игры всегда заканчиваются: будь осторожен в своих желаниях.

Если шоу начнет выходить на экраны, скорее всего, оно станет частью первой волны Sony для фильмов и телепрограмм для PlayStation, включая будущий контент. Последний из нас Шоу HBO с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях, а также Неизвестный Фильм с участием Тома Холланда и Антонио Бандераса.