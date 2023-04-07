Sony в очередной раз приветствует «иррациональное» решение британского регулирующего органа по поводу сделки с Microsoft Activision.

Sony ответила Управлению по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) на его пересмотренную позицию в отношении предложенного Microsoft приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, которое значительно снизилось в последние дни.

CMA опубликовала ответ Sony, который призвал к внезапной смене организации, заявив: «Отмена CMA своей позиции в отношении теории повреждений консолей удивительна, беспрецедентна и иррациональна».

Владелец платформы PlayStation продолжает говорить, что CMA применяет «совершенно противоположный подход», основанный «почти исключительно на одной экономической модели». Речь идет о так называемой модели «пожизненной ценности», которая (помимо того, что она несколько негуманна) определяет, сколько средний игрок стоит для компании на протяжении всей своей жизни в качестве клиента.

Sony говорит, что CMA оценила ошибочные данные и что, если «ошибки будут исправлены», прибыль, которую Microsoft получит от каждого игрока PlayStation, который покинет платформу, чтобы играть в Call of Duty на Xbox, будет «в три раза больше, чем жизненная ценность средней PlayStation. пользователь.»

Заключительное заявление Sony звучит как выжженная земля: «Приложение не оправдывает отклонение CMA от теории повреждений. Ошибки указаны в этой статье».

На данный момент мы должны просто заставить Джима Райана и Фила Спенсера сразиться за судьбу Call of Duty — устроить реальную сцену события, понимаете? В мире без E3 нас должно развлекать. Что вы думаете о размышлениях CMA и ответе Sony? Поборитесь с этим в разделе комментариев ниже.