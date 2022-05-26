Sony говорит, что 72% подписчиков PS Plus довольны сервисом

Согласно последним данным Sony обзор деятельности72 процента PS Плюс Подписчики — особенно на PS4 — довольны сервисом. И 33% из этого большинства кажутся «очень довольными». Это интересный отчет, потому что, если вы следите за тем, как плохо получать ежемесячные обновления PS Plus здесь, в Интернете, вы можете подумать, что сервис Sony — это катастрофа, которую нельзя смягчить.

Постоянные читатели знают, что мы ежемесячно публикуем опросы PS Plus, в которых просим нашу аудиторию оценить недавно добавленные игры. В 2021 году большинство ежемесячных обновлений считались «дерьмом». толкнуть коробку Пользователи, а общее в целом Проголосовал «хорошо»Больше читателей сказали, что это было плохо, а не хорошо.

Однако это не попытка поймать Sony. Мы прекрасно понимаем, что этот веб-сайт, как правило, обслуживает меньшинство стойких поклонников PlayStation — аудиторию, которая, как вы ожидаете, будет более проницательной. Тем не менее, мы подумали, что стоит сравнить!

В отчете также указаны основные причины Почему Люди регистрируются в Plus. 36% делают это в первую очередь для многопользовательского доступа — ничего удивительного — а 30% — для ежемесячных игр.

Что вы думаете о PS Plus? Вы удовлетворены? Вы участвовали в каком-либо из этих опросов? Дайте нам свой процент в разделе комментариев ниже.