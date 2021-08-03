Sony запрещает McDonald’s раздавать консоли PS5

Если бы там были монеты, это было бы идеально картина : Макдональдс Австралия

На прошлой неделе McDonald’s Australia планировала разыграть партию кастомных консолей PS5, на каждой из которых был изображен бургер + картофель фри, в честь 50-летия компании (в Австралии). Как ни странно, мировой продовольственный гигант первым забыл спросить об этом у Sony.

Вы могли бы подумать, что это первое, о чем подумает компания с реальной командой юристов, если вы упомянете «PlayStation 5» и используете образ консоли как часть вашего маркетинга, но нет! Она связалась с ней напрямую, объявив о планах раздать приставки в рамках конкурса, а также отправить некоторые из них местным вещательным компаниям.

Отказ от ответственности, прежде чем мы продолжим: вещь настолько яркая, что я Я определенно люблю это.

Как только Sony узнала о вспышках, они вмешались и остановили их. Он быстро сказал, что Макдональдсу пришлось отправить последующее объявление.:

К сожалению, неделя McDonald’s Air Week была отложена и не состоится в это воскресенье. В настоящее время мы не можем подтвердить новую дату предлагаемого мероприятия. У нас будут отличные призы, в том числе 50-я премия Мекки.NS Худи на день рождения и подписка на 50 каналов на каждого стримера для распространения. Мы свяжемся с новыми сроками, как только они будут подтверждены ». Sony PlayStation не разрешила использовать свою консоль в рекламных материалах, связанных с предлагаемым мероприятием Stream Week, и приносим извинения за причиненные неудобства. Неделя McDonald’s Air Week была отложена, и консоли Sony PlayStation не будут включены в розыгрыш.

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Стыдно, но мы все найдем способы жить дальше. Если кто-то в McDonald’s Australia читает это и знает, что будет с консолью теперь, когда от нее нельзя отказаться, можно добраться здесь.