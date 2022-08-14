Sony корректирует рейтинг по умолчанию для PS Store из-за негативной реакции программного обеспечения на полках

Как многие из вас наверняка знают, PS Магазин Его обогнали игры с копированием и вставкой, большинство из которых предназначены для 60-секундных платиновых наград. Просмотр раздела новых выпусков в PS Store превратился в кошмар, перегруженный множеством вариантов одной и той же игры.

Это становится настоящей проблемой, хороня больше законных игр. Хотя мы не обязательно согласны с жестким регулированием — кто решает, должна ли игра существовать или нет? — мы недавно указал У Sony есть реальная проблема найти подходящее решение для этого. Мы предложили несколько разумных изменений в том, как содержимое рабочего стола PS Store может помочь.

А ранее на этой неделе мы заметили, что компания уже внесла коррективы. Как в приложении PS Store, так и в браузерной PS5 панель новых игр теперь сортируется по бестселлерам, а не по дате выпуска. Это означает, что по крайней мере на момент написания вы увидите такие игры, как Поклонение беременности И Небесный коридор вместо Прыгающая турбо лапша И конкурс свиней.

Теперь ключевой деталью здесь является то, что последние игры все еще там, и их можно довольно легко найти с помощью нескольких щелчков мыши, но фильтр по умолчанию гораздо полезнее для обычного пользователя. Очевидно, что здесь предстоит проделать большую работу, но в качестве временного обходного пути мы впечатлены тем, как быстро Sony адаптировалась здесь.