Sony может работать над игровым плеером PlayStation для ПК

Sony может разработать собственный игровой драйвер для ПК, аналогичный Steam и Epic Games Store, для использования с пакетом переиздания PlayStation PC.

Как я уже заметил ВГК, файлы версии Spider-Man Remastered для ПК содержат ссылки на «PlayStation PC Player». Хотя игровые файлы часто ссылаются на выброшенный контент, такой как возможный многопользовательский режим Человека-паука, это, по крайней мере, показывает, что идея иметь автономный плеер для ПК — это идея, выдвинутая Sony.

Другие файлы также относятся к «PSNAccountLinked» и «PSNLinkingEntitlements», хотя Sony пока не обеспечивает никакой связи между учетными записями пользователей PlayStation Network и играми PlayStation Studios на ПК.

Конечно, ничего не подтверждено, но Sony недавно вложила значительные средства в публикацию для ПК, создав новый бренд PlayStation PC и купив Nixxes, специализирующегося на передаче данных на ПК. Sony недавно заявила, что помимо инвестиций в собственное программное обеспечение, ее другой важной стратегией по развитию бизнеса является запуск своего программного обеспечения на нескольких платформах — и только в этом финансовом году компания рассчитывает заработать 300 миллионов долларов на играх для ПК.

На данный момент на ПК доступно только несколько игр PlayStation Studios под названием God of War на 2018 год, а также с Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn и Days Gone. Ожидается, что Spider-Man Miles Morales будет выпущен на платформе в конце этого года вместе с крупнейшей франшизой PlayStation в коллекции Uncharted: Legacy of Thieves.

Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.