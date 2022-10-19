Sony накладывает «ограничения» на способность Call of Duty быть в Game Pass, утверждает Xbox

Microsoft заявила, что текущая маркетинговая сделка Sony с Call of Duty «ограничивает» крупнобюджетную серию шутеров Activision от появления в Xbox Game Pass.

Подробности исходят от Xbox. полный ответ на прошлой неделе Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, в котором регулирующий орган выразил свою текущую обеспокоенность по поводу продолжающейся заявки Microsoft на приобретение Activision Blizzard стоимостью 68 миллиардов долларов.

Текущая маркетинговая сделка Sony с Call of Duty предусматривает использование бренда PlayStation наряду с рекламой, в то время как игроки на платформах Sony получают ранний доступ к внутриигровому контенту.

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В ответе Microsoft в сноске к основному тексту производитель Xbox сослался на твит Фила Спенсера от 20 января 2022 года, в котором говорилось, что намерение Microsoft состояло в том, чтобы «соблюдать все существующие соглашения после приобретения Activision Blizzard».

Далее Microsoft заявляет, что действующее соглашение с Activision Blizzard и Sony «включает ограничения на способность Activision Blizzard размещать игры Call of Duty на Game Pass в течение нескольких лет».

Чего мы не знаем, так это характера этих «ограничений» и составляют ли они полный блок выпуска Call of Duty на Game Pass или это приведет к какому-то штрафу для Activision Blizzard, например компенсация пользователям, которые потребуют копии или загрузят их, которые затем передадут их Sony.

Мы также не знаем, как долго могут действовать эти ограничения — не было прямо сказано, что они будут действовать после окончания текущей сделки, которая продлится еще для нескольких игр Call of Duty, или будут ли существующие игры по-прежнему не сможете присоединиться к Xbox Game Pass в течение некоторого дополнительного времени в будущем.

Однако очевидно, что Microsoft решила включить эти детали, чтобы подчеркнуть то, что, по ее мнению, потенциальное включение COD в Game Pass в будущем может стать камнем преткновения для одобрения CMA предложения о поглощении. Одно из предположений заключается в том, что Microsoft не сможет поместить игры с наложенным платежом в Game Pass, даже если бы захотела. Это также может указывать на то, что Sony уже осуществляет контроль над игрой, который входит в подписки, в владении которыми обвиняется Microsoft.

Все это также усиливает продолжающиеся дискуссии о конкуренции в этой сфере, что также может повлиять на заключение сделки. С другой стороны, CMA заинтересована в приобретении Microsoft, что дает ей несправедливое преимущество на рынке консолей. С другой стороны, Microsoft ответила, что ее сделка предоставит геймерам больше возможностей и что ее конкуренция с Sony побудила ее конкурента внедрить собственную службу подписки.

Регуляторная проверка поглощения Microsoft Activision Blizzard выявляет некоторые интересные детали, такие как факт Game Pass заработал 2,9 миллиарда долларов за последний финансовый год. В другом интересном заявлении Microsoft заявила на прошлой неделе, что База пользователей PlayStation будет «намного больше», чем Xbox, даже если каждый игрок COD откажется от Sony.