Sony открывает продажи PS5 в Китае, несмотря на продолжающийся глобальный кризис чипов

картина : Сэм Резерфорд

Похоже, что низкого дисплея недостаточно, чтобы помешать Sony открыть продажи PS5 в другой стране, потому что сегодня Sony объявила о своих планах Старт продаж PS5 в Китае в середине мая.

Хотя он был запущен почти полгода назад Sony изо всех сил пыталась не отставать Спрос на PS5, вынуждающий клиентов смотреть предупреждения о пополнении запасов, бороться с ботами или даже доплачивать участникам торгов, чтобы получить их в свои руки. Новейшая игровая консоль Sony.

И хотя решение Sony может разозлить некоторых фанатов, которым было нелегко купить свою PS5, Sony по-прежнему стремится расширить присутствие PS5, открыв предварительные заказы на PS5 сегодня, с официальными розничными продажами, установленными на 15 мая. Стандартная PS5 с приводом будет стоить 3899 юаней (около 600 долларов), тогда как цифровая модель будет стоить немного меньше – 3099 юаней (около 475 долларов). Таким образом, даже с его появлением позже, китайские покупатели по-прежнему платят небольшую надбавку по сравнению с ценами на PS5 в США: стандартный PS5 продается за 500 долларов, а цифровая версия PS5 – за 400 долларов.

С момента выпуска осенью 2020 года Sony утверждает Было продано 7,8 миллиона PS5, а в США группа маркетинговых исследований NPD недавно получил титул PS5. Как самая быстрая продажа Консоль истории США. Таким образом, несмотря на то, что предложение было скудным, настоящая проблема Sony в том, что спрос был настолько высоким (из-за пандемии в небольшой части), что даже при продаже рекордного количества консолей PS5 все еще трудно найти.

К счастью, еще в феврале во время интервью с Финансовые времена, Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сказал, что Sony ожидает, что выставка PS5 будет «лучше каждый месяц в течение 2021 года», а акции PS5 в конечном итоге стабилизируются в какой-то момент во второй половине года.

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Более того, поскольку Sony надеется продать более 14 миллионов PS5 до конца следующего финансового года в марте 2022 года, Sony, похоже, по-прежнему уверена, что сможет продолжать увеличивать поставки PS5 в разгар глобального кризиса чипов. который продолжает это. Он заражает широкий спектр устройств, включая процессоры, графические процессоры, автоматические чипсеты и многое другое.

Однако, поскольку Китай недавно легализовал продажу игровых консолей в 2014 году, спрос на PS5 в Китае может быть не таким высоким, как можно было бы ожидать от страны с населением более 1,4 миллиарда человек. В настоящее время Nintendo Switch является самой популярной консолью в Китае, в то время как Microsoft еще не опубликовала официальную информацию о продажах Xbox Series S / X в Китае, несмотря на сообщения о том, что Microsoft ожидала получения соответствующего разрешения на продажу новых консолей. ближе к концу 2020 года.