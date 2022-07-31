Sony перестала раздавать награды PS5, так как ими никто не пользовался

один из Ключевые особенности PS5 В этом году он будет снят с производства, так как им никто не пользовался. Награды вручены на консоли нового поколения Как способ позволить игрокам признать усилия друг друга в онлайн-играх. Эта функция позволяла вам награждать своих товарищей по команде и противников значками в зависимости от их стиля игры, чтобы вы могли, например, сказать, что они были полезны или приветствовали вас.

но на работе Официальный сайт PlayStation Он отмечает, что популярность была низкой: «Осенью 2022 года функция Accolades больше не будет поддерживаться на PS5. Эта функция не получила ожидаемого уровня использования, поэтому мы переориентируем наши усилия. сообщества, чтобы продолжать посылать друг другу позитивные сообщения».

Sony недавно упомянула об этом Поделиться через его клавиатуру В последнее время их было «намного меньше, чем ожидалось», и они увеличивают количество игрового времени, которое владельцы игр вкладывают как в PS5, так и в PS4. Мы представляем новые инициативы, такие как программа лояльности P.S. звезды Это поможет, поэтому для компании имеет смысл держаться подальше от наград, если они к этому не привыкли.

Вы когда-нибудь прикасались к системе наград? Тебе было бы грустно, если бы она ушла? Дайте нам значок в разделе комментариев ниже.