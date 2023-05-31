Sony подвергается критике за предполагаемое злоупотребление своим доминирующим положением в отрасли.

Sony стала объектом антимонопольного расследования Румынского совета по конкуренции, что вызвало опасения, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке консольных игр. как именно? По данным RCC, это связано с тем, что Sony продает видеоигры исключительно через PlayStation Store, а также для того, чтобы заблокировать конкурирующим дистрибьюторам доступ к кодам активации.
поделился на ПерезагрузитьРКЦ опубликовал пресс-релиз (на румынском языке), описывая часть проблем с телом следующим образом: «Эти методы уменьшили бы возможности покупки видеоигр, совместимых с PlayStation, что привело бы к повышению цен на видеоигры для консолей этого типа. Другим следствием этих методов является обескураживание румынских студий. для разработки видеоигр, совместимых с PlayStation».
RCC также настроена очень серьезно, сообщая читателям, что уже провела проверку европейской штаб-квартиры Sony, чтобы докопаться до сути дела. В пресс-релизе говорится, что примерно «1,3 миллиона пользователей видеоигр» и «127 студий разработки видеоигр» пострадают от того, что они называют антиконкурентной практикой Sony.
Мы не будем притворяться здесь юристами, но наше понимание вопроса заключается в том, что цифровые игровые коды нельзя приобрести у других ритейлеров, что не допускает конкуренции по цене. Еще несколько лет назад Sony допускала такую практику, поэтому интересно посмотреть, как эта проблема поднимается сейчас.
отсюда? Свободный рыночный трафик занимает это раздел комментариев ниже.
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