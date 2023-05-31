Sony подвергается критике за предполагаемое злоупотребление своим доминирующим положением в отрасли.

Sony стала объектом антимонопольного расследования Румынского совета по конкуренции, что вызвало опасения, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке консольных игр. как именно? По данным RCC, это связано с тем, что Sony продает видеоигры исключительно через PlayStation Store, а также для того, чтобы заблокировать конкурирующим дистрибьюторам доступ к кодам активации.

поделился на ПерезагрузитьРКЦ опубликовал пресс-релиз (на румынском языке), описывая часть проблем с телом следующим образом: «Эти методы уменьшили бы возможности покупки видеоигр, совместимых с PlayStation, что привело бы к повышению цен на видеоигры для консолей этого типа. Другим следствием этих методов является обескураживание румынских студий. для разработки видеоигр, совместимых с PlayStation».

RCC также настроена очень серьезно, сообщая читателям, что уже провела проверку европейской штаб-квартиры Sony, чтобы докопаться до сути дела. В пресс-релизе говорится, что примерно «1,3 миллиона пользователей видеоигр» и «127 студий разработки видеоигр» пострадают от того, что они называют антиконкурентной практикой Sony.

Мы не будем притворяться здесь юристами, но наше понимание вопроса заключается в том, что цифровые игровые коды нельзя приобрести у других ритейлеров, что не допускает конкуренции по цене. Еще несколько лет назад Sony допускала такую ​​практику, поэтому интересно посмотреть, как эта проблема поднимается сейчас.

отсюда? Свободный рыночный трафик занимает это раздел комментариев ниже.